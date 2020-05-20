李梓敬：假媒體及假記者 不能縱容

自去年的反修例運動始，我注意到衝突現場總會聚集大量的記者，很多時較實際示威者或警察還要多，數量之多可說是不成比例。就我所知，網上甚至有不少圖片拍到，一些黑衣人在前一刻還在擲磚頭，下一刻便穿起了記者的反光衣；也有一些人，本來是穿著記者反光衣的，後來卻突然脫掉參與社會運動。我想強調，我並非要誣衊記者，相反，我正正是因為尊重記者的新聞專業，所以才更加擔心會否有「黑暴」分子假扮記者，假借記者的裝束來參與違法行動，甚至肆意阻撓警方執法，敗壞法治？不過，無論是「真記者」或「假記者」，同樣受到法律的規管，一旦觸犯法例同樣需要承擔法律責任，記者身分並非「免死金牌」，是值得所有人注意的。

政府對假新聞太寬鬆

同樣值得關注的是，在早前的母親節「和你Sing」「黑暴行動」中，有一名12歲自稱「記者」的初中生被搜查，更突顯出記者身分的被濫用。到底，是否任何「阿豬阿狗」都可以自稱為記者呢？如果人人皆可自稱為記者，隨便開一個facebook專頁便可自稱為「搞網媒」，記者的身分還有專業性及辨識性可言嗎？此外，「全民記者」網絡媒體的所謂「記者」，在警方執勤期間公然作出性騷擾及侮辱，亦再次反映了倘若「記者」身分缺乏認證和監管，最終必然導致記者的稱謂被濫用和踐踏，不但會損害公眾對記者的評價，更會打擊一眾媒體的公信力，最終損及媒體及記者事業的發展。

為了維護新聞專業的形象，維護媒體行業的長遠發展，加強對「記者」身分的監管和認證，打擊媒體界的害群之馬，可說是無可避免的。事實上，在港英年代，港英政府的新聞處亦一度負責發出官方記者證，既然記者是專業身分，承載着專業技能，要求記者專業與其他專業行業一樣，設立發牌制度，又有何不可？甚至乎，世界各地不少地方，例如新加坡等，均訂立了打擊「假新聞」的法例，但香港對於「假新聞」的法例是比較寬鬆的，很多網絡資訊更明顯缺乏監管，間接縱容了謠言的傳播，擾亂公眾的知情權，損害公眾利益，特區政府能夠繼續無動於中嗎？毋庸諱言，特區政府現時對於假新聞、假記者的態度實在是太寬鬆，所作出的監管亦太不足了，未來亟待檢討！

作者是香港青年時事評論員協會副主席

[李梓敬]