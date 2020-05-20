關仲然：蔡英文政府第二任期的內外挑戰

新冠疫情瀰漫之下，世界各地政府都為了遏止瘟疫蔓延焦頭爛額，唯獨台灣由始至終都有效將感染人數壓下來，在不正常的世界之下，台灣人生活得最接近正常。台灣能成功抗疫，造就了幾位政府官員成為風頭人物，像陳時中、唐鳳等等，蔡英文所帶領的政府自然居功至偉，並且反映在民望之中。在疫情仍然困擾全球之際，防疫保命都成為不同政府的首要任務，其餘一切近乎免談，也意味着只要繼續做好抗疫，蔡英文政府至少在第二任期的開局，都不會面對太大的內政問題。

長遠而言，相比起兩岸關係，蔡英文在台灣對內的政治挑戰，除了永遠都棘手的勞工問題（例如要處理最低工資、周末連休等等），像上屆處理「一例一休」時就給鬧得狗血淋頭，蔡英文和民進黨在接下來的時間，還要煩惱的是接班問題。跟國民黨不一樣，民進黨的接班工作至關重要，誰能夠跑出，誰就很大機會問鼎未來總統（國民黨的接班，則是誰人跑出，誰就要負起收拾國民黨殘局的責任，而且任務艱難巨大）。賴清德升任蔡英文的副手，但賴清德跟蔡英文的關係，不論是最近的黑客告密抑或是去年的黨內初選，都反映出二人貌合神離，亦難以像前一任的陳建仁一樣受歡迎。除了賴清德，桃園市長鄭文燦、行政院副院長陳其邁等也是準備就緒。如何在龍爭虎鬥的同時，不影響蔡英文的施政，是蔡英文對內的最大挑戰。

黨內接班至關重要 兩岸關係要拿揑分寸

對外方面，兩岸關係從來都是民進黨的弱項。習近平政府在「中華民族偉大復興」這中國夢底下，從近日處理香港的手法可知，台灣不會、也不能獨善其身。吳介民教授幾年前論述中國因素在台灣發展的時候，以「作用力與反作用力」的概念，解釋台灣公民社會的反彈（像2014年的太陽花運動），對抗中國因素；然而，同樣的理論也可以用作理解中共對台政策的方向，當蔡英文政府愈是氣勢如虹、民進黨愈是得到台灣人民意授權，中共對台的政策也只會以相等的力度作出反應。無論是像以往一樣，繼續壓縮台灣的外交空間（現在僅剩15個邦交國，非常有可能在未來4年減少至單位數字），抑或是更多的惠台政策（最近就有惠台11條，配合前年的31條、去年的26條），這些都是必然可以預見。

更令人擔憂的，是像中國近日在渤海開始的實彈演習等軍事活動，加上美軍頻頻在台海出沒。這些軍事活動和演習，雖然大部分時候都僅限於張牙舞爪，但愈多類似的活動進行，就有愈大的機會出現擦槍走火，引發更大的後果。

蔡英文政府手握民意授權，自然無必要對北京卑躬屈膝，但如果稍稍拿揑不住分寸，現在的北京也絕不會是省油的燈。因為北京政府，從來都不是用台灣人的邏輯，去理解台灣人的民意。而這裏也點出，蔡英文在未來4年、處理兩岸關係上，拿揑分寸的重要。

作者是香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師

[關仲然]