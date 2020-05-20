呂秉權：北京「插手」香港教育的藍本

另一方面，《大公報》以4日A1頭版（5月14、15、17、18日）及1日A2版（5月19日）報道考評局高層的問題。近日，考評局有兩名負責通識科的高層辭職。

此外，「中央廣播電視總台」講述反修例運動紀錄片《另一個香港》，點名指教協煽動學生。

新華社的時評（5月15日）批評，香港中小學教育還未「去殖民化」，指「教育系統藏污納垢、荼毒學生、危害社會，已經嚴重到了必須正視、必須解決的地步……特區政府必須拿出應有的擔當與勇氣，痛下決心，全面改革，整頓隊伍，撥亂反正」。

《人民日報（海外版）》的評論專欄「俠客島」（5月18日）則以「教育不去殖民化，香港怎麼有未來？」為題，批評「香港回歸20多年，香港教育卻未完成『去殖民化』改革，導致許多香港年輕人對國家和『一國兩制』充滿偏見，令人深感遺憾和憂慮。教育系統亂象叢生，教師、教材、考試、學校、管理乃至制度性設計都存在不少問題，已經釀成種種惡果」。

以上事例和內地表態正正說明，北京正在加強對港落實十九屆四中全會（2019年10月），有關對香港的教育等方面的方針政策。

全會《決定》表明，「着力解決影響社會穩定和長遠發展的深層次矛盾和問題……加強對香港、澳門社會特別是公職人員和青少年的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，增強香港、澳門同胞國家意識和愛國精神」。

時任港澳辦主任張曉明解讀有關精神（2019年12月11日）指，要「完善加強對香港、澳門社會憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育等相關制度和體制機制」、「完善相關的教育制度和體制機制，不斷增強全社會特別是公職人員和青少年的國家意識和民族認同」，「特別是要正視長期以來香港在國民教育方面存在的缺失，切實加強青少年的愛國主義教育，關心、引導、支持、幫助青少年健康成長」。

令教育制度和學生順應「回歸祖國」

張曉明的講法，是判斷了國民教育長期存在缺失，香港青少年不夠愛國，成長不夠健康。因此，北京決心在最高的層面，從香港的教育制度、體制和機制入手，整體解決問題，從而令香港的教育制度和學生能順應「回歸祖國」這一重大歷史轉變，適應「一國兩制」的實踐要求。

北京早就將香港的社運問題、青少年問題歸咎於教育制度的缺失。2015年1月，當佔中運動發生幾個月後，港澳辦前常務副主任陳佐洱指，香港教育局長要隨時接受中央政府及香港社會的監督，香港青少年要「補腦」。

2015年3月，《明報》報道時任共青團中央第一書記秦宜智在佔中後談及香港的中史課，表示「現在教育部跟特區政府正在進一步地協商，這肯定是需要的」。

為此，2016年，國家教育部與香港教育局在港人不知情的情况下，成立了具體干預香港教育事務的機制。

以下內容，特區政府一年要向內地「會商」兩次，包括：（1）課程教材、（2）考試評價、（3）教師隊伍建設、（4）政府管理。

這些全都是香港按《基本法》處理的內部事務，內容十分敏感，但特區政府早就將香港學子出賣於無形。

（1）課程教材：香港要否接受中共的歷史觀，將八年抗戰改成十四年抗戰、文革浩劫改為「艱辛探索」？又或如澳門般，由人民教育出版社出版歷史等教科書？；

（2）考試評價：今次DSE歷史科爭議，正正顯示有關考評制度的敏感，相信北京將從意識形態、制度、人事等方面影響考評；

（3）教師隊伍建設：內地着重教師的政治是否過關，相信或會有審查機制；

（4）政府管理：這是政府對教師和學校的制衡。

辦教育貴乎「獨立的精神，自由的思想」，可惜思想的籠牢、干預的黑手已經與你同在。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]