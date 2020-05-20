葉建源：誰在包庇？——與阮紀宏先生商榷

何以支持公平調查竟成為「包庇」？

例如阮紀宏先生在5月12日的《明報》專欄發表的文章，點名本人對錯誤教授鴉片戰爭歷史的小學老師「包庇護短」，甚至「別有用心」，便顯得非常奇怪。早於4月底事發時，我已經清晰地指出該老師所述的內容是明顯的錯誤，而校方除即時致歉外，亦成立了委員會跟進相關的情况，因此，不論筆者還是校方，都沒有「包庇」，而是正面地認真地對待事件。我強調所有針對教師的投訴，都應該按既定機制處理，並依相關的專業操守指引作判斷；既然學校已成立委員會調查及跟進此事，社會理應給予空間讓學校專業地、公正地處理事件。如果學校發現該老師的過失嚴重，例如刻意把錯誤知識教給學生，便可重罰；相反，如果老師僅是一時口誤，便應從輕發落。這是真正的依法辦事，依循程序公義，請問何「包庇」之有！然而阮先生和許多建制派評論者一樣，毋須調查，已經一口咬定該老師為「當然不是無心之失」，甚至反問「這還用查嗎？」恐怕阮先生對事情的始末已經沒有興趣，不惜違反既定機制和程序公義，只是急於向校方施壓，要求未審先判，把最嚴重的罪名加諸該位老師身上，並由一個本應是單一的個案，株連整個教育界。

教育界從來不是「冇掩雞籠」

特首林鄭月娥早前指「教育不可以成為『冇掩雞籠』」，引起教育界嘩然。教育作為專業界別，一直有機制監督教師的行為。每所學校都有管理制度，也有投訴機制，當學校收到投訴，按照既有機制處理，不是很正常嗎？此外，家長和社會人士還可投訴到教育人員專業操守議會以至教育局，怎麼可以說成是「冇掩雞籠」？

政府及建制派不願回應民意 只忙於打壓教育界

近年，每逢社會出現政治爭議，社會對政府不滿，建制派便會指摘教育界，指是教育出了問題，甚至誣衊教協「煽動學生」。即使在「反修例」風波中，林鄭的評分跌到歷任特首新低，市民對警察的不滿達到新高，反對的聲音遍及各個界別、各個年齡層，但建制派和政府仍然是諉過教育界，樂此不疲，彷彿只有學生對政府不滿，因此要揪出學生背後的老師，箇中全無邏輯可言。建制派的做法，明顯是希望透過攻擊教育界轉移視線，否認政府施政嚴重失誤。在找不到教師「煽動」的實質證據時，便千方百計，例如審查老師在網上社交平台的言論「揭秘」，羅織罪名；又例如把個別老師的事例，渲染成普遍的問題，而且利用不同的報章、網媒，鋪天蓋地製造白色恐怖，目的是使所有教師活在恐懼之中，喪失自由討論社會議題的空間和膽量。

何以警暴又毋須公正調查？

建制派的問題是雙重標準。當建制派不斷藉個別教師的失誤大做文章時，何以對連續不斷的警暴視而不見？當建制派對教師未審先判時，何以香港人只要求對濫用暴力的警員進行獨立調查卻這樣困難？！

我們沒別的要求，只要求公正。老師教學失誤，請校方好好地了解，然後按其失誤的性質和輕重加以處理，杜絕同類問題再次發生，請問阮先生這算是什麼「包庇」？警暴連綿不絕，我們要求政府獨立調查，按其性質和輕重加以處理，杜絕警暴問題，但政府遲遲不肯答應，請問阮先生這是否才是真「包庇」？

作者是立法會教育界議員

[葉建源]