余淨言：考評局改革 刻不容緩

濫用獨立自主、保密原則

當然，教育當局須維持考評局的專業地位，緊守保密原則，公正公平考核學生。但另一方面，當局也不能容讓考評局屢屢濫用獨立自主、保密等理據，「自己人管自己人」，製造負面機構文化，逃避專業監察。

回顧近日爭議，可發現幾個值得留意的關注點。

首先，考評局「科目經理」權力甚大。負責擬題的「審題委員會」、負責監督的「科目委員會」，還有整個評卷過程，科目經理擁有極大「話事權」挑選及委任委員，主導擬題方向，左右大局。而且，科目經理只需向少數考評局高層內部問責。結果，某些科目經理及其選擇的人士「盤據」於一些科目甚久，被批評建立了以科目經理為中心的「勢力集團」。某些科目經理委任「親信好友」入審題委員會、科目委員會，並擔當高級評卷員、校本評核監督職務，「自己批改、評改自己」，更擔任一些職務多年，相近例子比比皆是，必須正視。

此外，考評局應有完整的機制審核考題，在科目經理之上，還有總經理、公開考試總監、秘書長。可惜，每次遇有問題高層恍似外人一樣，只是不斷重申所謂獨立自主、保密機制，僅表達將內部處理。如此向公眾交代，令人質疑他們變相只將問題帶回給「自己人」監督，不了了之。事實上，以這次歷史設題爭議為例，秘書長有權力清楚了解來龍去脈，總監、總經理、高級經理更是直接參與監督。可是，當考評局高層遇到問題須面對公眾時，仍以沿用多年的「回鍋油」標準答案回應，沒有充分向公眾交代，將責任卸予審題委員會。

而且，考評局缺乏監管，遇有問題，對內只是「自己人」處理，對外就以「獨立自主」、「保密」等理由解釋，欠缺透明度。舉例，考評局沒有明確公開評卷員的甄選標準，不少前線老師及相關經驗人士申請多年，有感甄選標準神秘莫測，未有機會參與評卷。就算邀請海外機構檢討考評局工作，也欠缺專業跟進，內部改善了事，沒有妥善交代。還有，關於專業質素保證工作及研究，考評局對外也是模糊交代。例如，每年文憑試考生評分與覆核成績之間的差異有多大，即有多少考生獲得升級，又有多少考生原來被評高了等級，考評局總是以獨立自主、保密等理由，不讓公眾知悉問題，沒有公開研究結果，也沒有交代有沒有需要改善機制，對不起每天苦讀的考生。

考評局習慣如此回應，扭曲及濫用原意甚好的獨立自主、保密原則。以上如此明顯的擬題、審題、評改、研究問題，每年也層層過關，反映積弊甚久的機制出現很大問題，予知情人士對考評局有「圍爐取暖」、缺乏專業等評價。

須增透明度 向公眾交代客觀資訊

故此，為了維持考評局的專業地位及發展，相關人員須認真承擔。考評局也急需改革。

針對以上關注點，考評局急需增加透明度，進行認真及專業的質素保證工作及研究，例如文憑試評分及覆核成績之間差異的研究，不單公開研究結果，亦須謀求改進方法。另外，考評局也須向公眾交代客觀資訊，遇有問題須妥善問責處理。例如，是否有科目經理利用機制漏洞，重複任命同一人擔任多個重要職務？或有人擔任重要職員多年，壟斷某些專業考評範疇？或任命一些有利益衝突人士擔任要職？或以不恰當的原則挑選評卷員？考評局須立即改革可能導致科目經理濫權的機制，同時檢討員工「有選擇性」對外分享考評策略的做法，相關人員也需交代。

接受合理監管 加強專業監督

另外，考評局須接受合理的監管，避免成為一個以「專業」來包裝的「獨立王國」。例如，考評局一直表達「考評必須完全依據課程」擬題，既是如此，考評局並不可能利用機制，單憑自己「一家之言」斷定試卷是否符合課程。故此，考評局必須加強針對試題的真正專業監督，旨在確認考評設計的確依據課程原則運作。事實上，除了這一次歷史、通識科試題爭議，觀乎考評局近年財政狀况，某程度上也反映了改革的需要。相信如果考評局承擔責任，積極改革，增加透明度，接受公眾及專業監督，長遠必會促進香港公開評核的健全發展。

作者是教育界工作者、資深考評人士

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