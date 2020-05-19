歐陽五：5．20，小英的挑戰才復始

有「九二」，無「共識」？

4年一次的台灣領導人就職演說，因其代表一定的政策走向，素為外界矚目。是次，正值「後疫情時代」，內外情勢更為複雜。

5．20小英會怎麼講？近日已透出端倪。留任疫情以來「暴衝」的蘇貞昌續作「閣揆」，「英系」立委一度鼓譟推動修改《兩岸人民關係條例》、刪掉涉「統一」文字，耐人尋味。觀察人士指出，小英演說之相關論述，大致離不開已「獨」、可談，有硬有軟，突出個人為兩岸和平和區域穩定做出的努力，重申不走對抗老路，但也不會在壓力下屈服，等等。

她或會再談到1992年兩岸兩會香港會談的事實，但不大可能承認「九二共識」或一中原則。她也可能再次說，依據「憲法」、「條例」等處理兩岸事務。

弔詭的是，身為女性，小英看似溫和，但有一股狠勁，追殺政治對手毫不留情；善辯，但格局和彈性不大，兩岸議題上，話說得漂亮，做起來又是另一番景象，明知兩岸不可分，卻推親美、「去中」；她能「long stay」、下鄉「傾聽」民意，卻缺乏馬英九當年關心民間疾苦、「一碗麵」的故事。多年前，陸客在台遭遇車禍，她的冷漠，跟這次新冠疫情下台當局的對陸絕情相比，並無兩樣。

選擇決定命運

今年初爆發、至今仍在全球蔓延的疫情，帶來的是前所未有的衝擊。此為「百年未有之變局」下的兩岸關係，亦增添變數。

台海和平與民眾福祉，兩岸均負有責任。對於蔡英文來說，身為海峽東岸的主政者，不能不慎思利害。「台獨」絕無可能，被大陸視為台海最大現實威脅；作為小的一方，台灣怎麼辦？該如何「智」選擇？期待大陸對台以「仁」，台方就不應挑釁、走極端。

之所以說新挑戰才開始，是因為5．20是一個特殊的時間節點。從多個維度看，當下的兩岸關係很微妙，氣氛詭譎，頗似16年前陳水扁連任時。

未來4年，兩岸關係的不確定性、不穩定性極大，有多個可能：其一，小英調整兩岸政策，兩岸關係不再惡化，慢慢變好；其二，小英維持既有政策，兩岸僵局持續，冷和平變為冷對抗；其三，小英表面承諾不挑釁，但押寶美方，採「極限邊緣」策略，任由島內反中仇中情緒蔓延，「法理台獨」動作不斷，致使兩岸「熱對抗」，甚至引發新台海危機。筆者認為，第三種的可能性較大。

不同的選擇，有着不同的前景。關乎和與戰，光明與黑暗。其關鍵在於，如何準確研判情勢，以前瞻的視野作出正確選擇。所謂正確，就是以蒼生為念，避免局勢失控、炮口相向，為區域和平擔當正向角色。

大陸的可能因應

對於小英的5．20演說，陸方無疑也會高度關切。有深諳兩岸關係的專家認為，北京會視情况作出回應，見招拆招，「聽其言，觀其行」。

2004年，在阿扁發表連任演說前，中台辦、國台辦受權就兩岸關係問題發表「5．17」聲明，向「台獨」勢力示警，指出兩種選擇、兩種前景。這是大陸對台工作變被動為主動的一個里程碑，放在今天仍有啟示。

4年前，小英捲土重來，成為台灣首位女性領導人。其就任前，陸方也曾示警。

小英不應再低估北京的決心。須知，兩岸關係如逆水行舟，不進則退。小橄欖枝，解決不了大問題。為了兩岸真和平，可長可久，直面回應「九二共識」是正解。至少，要承認兩岸是一家，同屬中華民族，按現行法律行事，為未來保留一扇窗。

綜合實力今非昔比，大陸已是具有壓倒性優勢的一方，並以習近平去年1月2日的對台講話為基，形塑新時代對台方略。料會審時度勢，以「兩手對兩手」，「更硬、更軟」，精準出招，應對「後疫情」及「疫情後」的台海事態，推進兩岸融合、統一之路。

作者是時事評論員

[歐陽五]