梁美儀：歷史試題為清剿「黃圈」刀刃開鋒

今屆文憑試歷史科考試其中一條必答題，要求考生參考卷中提供有關日本支持清朝改革，以及日本財閥貸款支持革命軍的資料後，回答是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法。這條考題曝光後，被政府及建制陣營出力鞭撻，狠批考題有意淡化日本侵華歷史，傷害民族情感，扭曲是非黑白。

如此考題，是有改善空間，但是否罪重至此？對1950至1970年代出生的香港人來說，日本侵華是父母輩親身經歷的慘痛經歷，不知多少長輩因此家破人亡，捱餓捱窮，生活極度困苦，對日本侵華造成的傷害自有一定認識。對年輕一代來說，日本侵華似乎已是很遙遠的事，但他們在學校讀歷史時還是會學到，日本侵華帶來的禍害，肯定能有所掌握。

然而，對他們來說，你要求他們尊重這段被侵略的血淚歷史，他們接着會反問，那八九六四這段歷史呢？

年輕人反政府 中央歸咎「黃師洗腦」

力批考題之餘，左派報章大力抽出考評局內一些過去跟民主派教育界人士有合作的高層，指控他們曾在臉書發布「林鄭下台」、「林鄭滾蛋」等言論，立場激進偏頗。不久，相關考評局人員請辭求去。看來，向教育建制內「親黃」甚至屬「黃」人士開刀施壓，才是這次試題爭議的真實議題。

經歷佔中運動，到去年開始的反修例運動，中央將年輕人的反政府行為，歸咎於本港教育制度出了亂子，那些「黃師」更藉着歷史科與通識科，進行洗腦教育，教出搗亂分子和暴徒。

正因如此，逐步清剿教育界內黃圈人士，將是往後整頓教育界的重要工作。不過，一日香港尚有互聯網，一日尚有資訊自由，年輕一代對自由民主公義的渴求欲罷不能。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]