吳尚智：歷史科公開試題目應否取消？——與楊潤雄局長商榷

（1）審題程序是否嚴謹？

審題小組成員包括相關科目專家／教師，大學的學者為數不少，局方科目主任兼顧記錄及文書工作，雖是成員之一，並不主持會議。曾經共事的幾位科目主任，處事戒慎恐懼，尊重其他成員意見，絕不主導或控制會議，當然對一些和考試相關的技術問題會比較敏感，正是職責所在。準備一份公開試試卷，往往開會10多次，無分晚上與周末。坦白說，報酬相當微薄，與付出的時間和精力不成比例。假如沒有為考生着想的熱忱，以及成員群策群力的意志，早就退出工作了。成員對於命題類型、立意、難度、答卷時間控制，以至句斟字酌，無不各抒己見，反覆討論甚或爭論，不厭其煩。試題和評卷指引最後定稿，更必須成員一致同意。回首前塵，我可以肯定：考試局／考評局的審題過程公正嚴謹，局方人員守正不阿，制度行之有效，經得起時間考驗。在香港人尤其是考生和家長心目中，考試局／考評局具有不可動搖的地位，公信力至低限度不比監警會遜色。至於考試局／考評局長期以來建立的海外聯繫及取得的國際聲譽，都值得香港人珍惜，刻意貶損並非明智之舉。

（2）相關題目是否有嚴重缺失？

細觀引起爭論的題目，教育局楊局長批評為「資料片面」、「題目具引導」、「題目本身並無討論空間，答案只有弊，不會有任何利」。以我多年審題的經驗，任何試題所附的參考資料，都不大可能面面俱到。受答卷時間所限，閱讀量不能太大，篇幅、字數一定受到制約，相信老師和考生都深明箇中道理。某種程度上也是考驗考生如何參考有限的資料突圍而出，盡量配合題目的相關要求。通常擬題員選擇參考資料，傾向考生未知的方面，人盡皆知的溫習熱點不會選取。資料有時刻意帶給考生不尋常的觀察起步點，但不會抹煞考生自由發揮的空間。開放型的題目，有時和辯論比賽的題目有點相似。理想的辯題較為平衡，正反雙方能利用的論據與事例不應太懸殊，然而實情往往不然，其中一方的難度有時明顯較大。不過，貌似不利的一方，倘若能因難見巧，更易取得評判的歡心，高分在望。資料C及D分別取材自1905年及1912年的文獻，而試題所涉及的時段則為「1900-45年間」，資料只涉及較早時段。而且1900年和1945年分別是庚子拳變和抗戰勝利之年，可能引起的情緒觸動特別大。假如題目改為「1900-15年間」或是從1900年到民國成立，資料「片面」的爭議會較小，正反雙方可發揮的空間較接近。從政治而論，晚清時革命領袖如國父孫中山與黃興，以至不少革命志士，都曾經流亡日本，得到日本人的幫助，維新黨人亦然。從文化而論，新文學運動主將如魯迅、周作人兄弟，郁達夫等都曾經東渡扶桑，還有不少各個學術領域的名人，都抱着向明治維新後的日本學習的理念而留學日本，例子不勝枚舉。假如有聰慧的學子，以前期（1900年起十餘年間）利多於弊／利弊參半，後期有弊無利作為答題主軸，是否能取得高分？可見楊局長所謂「並無討論空間」難以完全成立，審題小組亦不會輕易犯上此等低級錯誤。至於日寇侵華的罪行罄竹難書，考生可從課程中認識基本史實，答題時自行發揮，「就所知解釋答案」以符合題目要求。總而言之，題目雖非完美，但未至於如楊局長所言，缺失嚴重至非全題取消不可。

（3）公開試題目不可輕言取消

公開試關乎廣大考生個人前途和家人寄望，事關重大，必須審慎從事，不可輕率而為。考試和抗疫重點相近，就是尊重專家的專業意見。在塵埃落定之前，應該按照考評局現行機制，由該科試卷主席等自考卷選取適量樣本，經科學分析，集體作出適切建議，交由考評局跟進。在此之前，教育局不宜插手。任何最終決定，應以整體考生福祉為依歸。公開試取消個別題目，甚或全卷重考，都是迫不得已而為之，例如試題外泄，考試中途試場有安全問題如火警、不明氣體泄漏之類，本次事件未至於此。考評局如今似乎成為眾矢之的，顧念前緣，平心說幾句公道話，未免有負前賢「明哲保身」的期許。不過，事情如果處理不當，相信日後組織審題小組一定日趨困難，有識之士恐怕會爭相逃避。

作者是退休大學中文教師、香港城市大學中文文學碩士課程前主任

[吳尚智]