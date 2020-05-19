鄧飛：是非豈能論利弊

應取消試題三大理由

若從考試題目本身而言，確實有三大理由應該取消。第一，該段時期中日歷史主旋律就是日本侵華，侵略對中國帶來一個巨大的人命損失，任何的「利」也無法抵消，這個是人命攸關的價值判斷。題目居然要求判斷「利多於弊」，硬要考生思考所謂的「利」，只會慢慢引導他們以功利判斷涉及人命的問題，誤導下一代認為日本對中國經濟提供發展，就可以淡化侵略造成人命傷亡的過錯，完全扭曲做人應有的價值觀。題目根本在本質上要不得。觀乎近日網上紛紛傳來「二次創作」，例如「1939-1945年德國對猶太人是否利大於弊？」、「拉登發動9．11攻擊對美國利大於弊？」，說明社會大眾難以接受考題的偏頗。

第二，高中歷史科是個人、社會及人文教育學習領域中6個選修科目之一，它讓學生透過探討歷史根源了解人類社會的特質。在3年的研習過程中，歷史科在發展學生的一般人文學科共通能力（如批判性思考、探究能力等）的同時，也着重培養他們的歷史探究技能。考試評估着重學生應認識並了解基本的歷史概念、發展及趨勢外，學生應能掌握分辨事實與見解，辨識偏頗的觀點、隱晦的假設及空洞的論點，及建立確切的歷史觀點與視野，以培養學生正面的價值觀和態度。有關考題突顯多元價值的理念成為了主導，在不少人文學科，比如通識、歷史科等都以此作為一個教育的方向，逐漸令學生認為其實所有議題都可以用來討論，忽略辨識偏頗、建立正面價值觀的重要性。

第三，日本侵華不是一個具爭議的題目，沒有人會質疑日本軍國主義為中國帶來的傷害。題目現把一個無爭議的共識，假扮成一個開放式的題目，對於正在應考基礎教育公開試的考生而言，是一個陷阱。從這個角度，這不是一個有意義的題目，對考生亦不公道。香港考試壓力沉重，師生為了應付文憑試多年來努力奮鬥，考題不可能亦絕不應設局愚弄考生，浪費無謂時間在拆解本身有問題的考題上，過程中患得患失，影響考試情緒。

應檢視考評局員工守則 疏導考生情緒

教育局已指出會派出一隊熟悉課程和質素監管的人員，到考評局了解文憑試出題和審批試題的機制，及今次準備歷史科考卷的過程中，有否嚴謹跟從機制進行。過去由於保密機制，即使教師亦無法知道相關出題和審題機制，建議考評局應主動交代，以維持考試的公正及權威性。當局亦應檢視目前考評局員工的工作守則，規範其專業道德及言行態度，檢視有問題人員是否適合繼續任職，挽回社會大眾對考評局的信心。當局亦應疏導考生情緒，尤其中史科快將開考，確保不會再次遇到類似情况。

推動國民教育 嚴格教授正確史實

更重要的是，香港教育已到了必須旗幟鮮明地推動國民教育，嚴格教授正確史實及法治觀念，鞏固價值及品格教育，展現教育專業的時候了。要結束社會人士對教育界的批評，業界應先捍衛教育專業，傳遞正確知識和人生價值觀，好讓下一代健康地成長。

作者是教聯會政策發言人

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[鄧飛]