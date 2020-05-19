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2020年5月19日星期二
袁彌昌
筆陣
筆陣：凜冬驟至：中美港「雙層賽局」的平衡與失衡／文：袁彌昌
聞風筆動：海洋公園撥款再闖關 不還貸款方案不可行 ／文：李先知
鄧飛：是非豈能論利弊
張往：從歷史教育專業反思試題爭議
吳尚智：歷史科公開試題目應否取消？——與楊潤雄局長商榷
黃謂儒：來自茶杯的風暴
黎恩灝：立法會選舉公正 由關注選管會做起
劉進圖：局勢急速惡化 黑暗未見盡頭
梁美儀：歷史試題為清剿「黃圈」刀刃開鋒
歐陽五：5．20，小英的挑戰才復始
筆陣：凜冬驟至：中美港「雙層賽局」的平衡與失衡／文：袁彌昌
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【明報文章】近日香港政治局勢急劇惡化，北京戰意驟漲，招招狠辣凌厲。面對中央親自出手，政府及建制派索性主動獻城，民主派則打算烈火焚城，令香港與一國兩制危如累卵。
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筆陣：凜冬驟至：中美港「雙層賽局」的平衡與失衡／文：袁彌昌
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