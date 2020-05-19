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袁彌昌

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筆陣：凜冬驟至：中美港「雙層賽局」的平衡與失衡／文：袁彌昌

【明報文章】近日香港政治局勢急劇惡化，北京戰意驟漲，招招狠辣凌厲。面對中央親自出手，政府及建制派索性主動獻城，民主派則打算烈火焚城，令香港與一國兩制危如累卵。

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