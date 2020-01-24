鄭立：議員可考慮月捐612基金

不論你是否認同612人道支援基金，就事論事，目前的環境對於募款而言，有很多不利的因素。武漢肺炎對全球貨運以及本港經濟的打擊，已經是非常明顯，商業機構的營運應該會出很大問題，去到今天為止世界多國尚在封關，導致利潤萎縮、倒閉以及失業，而導致財政上游刃有餘的人大幅減少。

再加上過去一年的抗爭，引爆了大量的眾籌，由登報、製造藝術品、請人吃飯、法律諮詢、控告他人等五花八門。每天都有眾多大大小小、公開私下的籌款。只是一切資源都是有限的，不斷眾籌之下，多少有點竭澤而漁。

面對這樣的情况，立法會議員們應該考慮去捐助612基金。首先，議員的薪酬津貼基本上是源自公職人員的收入，是一種政府公共開支的一部分，而非源自市場的商業行為，故此，它本來就是用在公共事務上的錢。以公共的錢做公共的事，是理所當然的。

而且香港公職人員的收入很高，連帶立法會議員的收入也高，大約是台灣立法委員的兩倍。即使捐走一半的薪金，剩下來的錢還是有約5萬，除此之外還有約滿酬金及各種津貼。而且收入穩定，不受經濟影響，可以每月捐款。假設每人月捐5萬，所有認同612的立法會議員都捐款，粗估年收就可以達到約1000萬。

如果議員們捐款的話，不僅可以為基金提供穩定的捐款，為自己添一點美譽，同時也能夠以身作則，槓桿出市民的捐款。同時亦有利將來的選舉，選民知道自己的選票能成為幫助其他市民的法律經費，為參與選舉提供意義與道德性，比起任何選舉口號都要實在。

不問派別，哪怕是親政府的議員，只要是認同基金的立法會議員們，都應該考慮每月將公職收入捐助基金，這樣應該能達至對議員本人、選民以及基金三贏。

作者是專欄作家

[鄭立]