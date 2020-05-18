史墨客：美國將一如既往 助世界防疫抗疫

一如過往應對公共衛生危機，美國政府在本土對抗病毒的同時，亦帶領全球就COVID-19大流行作出人道及衛生應對。自疫情最初在武漢爆發以來，美國政府已投入約9億美元用於緊急衛生、人道及經濟援助，為120多個國家提供協助；後續援助將於短期內推出。

上述投入尚未包括我們透過企業、慈善團體及個人捐獻的「全美一心」計劃給予多邊及非政府組織的資助。整體而言，美國國民已提供將近65億美元的政府和非政府援助及捐助予全球應對COVID-19，相當於全球應對疫情總額的六成。

在國際層面上，美國是世界上最大的衛生及人道捐助者。僅僅在21世紀，美國政府憑藉其國民的慷慨，已捐助了逾1400億美元的全球醫療衛生援助。該等資源拯救了生命，強化了醫療衛生機構，並促進了社區的穩定。我們歡迎來自其他捐獻者持續而無附加條件的捐獻，藉以加強目前正在進行中的全球抗疫應對措施。

在全球應對COVID-19的抗疫戰上，我們的貢獻並不局限於金錢和物資。美國政府聯同出版商及科技公司協力，免費發布全球最大的關於新型冠狀病毒的研究論文。專家們已下載該資料庫逾5.4萬次，並且能夠使用逾千種美國研製的人工智能工具，從而加速疫苗、治療方案及其他重要科學問題的研究。

所有這些並非出於偶然，而是出於選擇。自由的國家帶來繁榮、無與倫比的慷慨，以及幫助他人生存及發展。

美國乃其中一個最早向中國迅速提供援助的國家；武漢早期爆發的報告一出現，這些援助便隨即展開。在1月初，美國政府提供技術援助予中國疾控中心。在2月首周，撒瑪利亞救援會、耶穌基督後期聖徒教會及其他組織提供近18噸醫療物資予武漢。我們將繼續時刻準備為中國人民伸出援手。

美國歡迎國際合作，共同抗疫，其中當然包括我們與香港的牢固合作關係。我們非常感謝香港頂級研究實驗室與美國多年的合作伙伴關係，香港提供給美國國家衛生院的病毒樣本，有利於對該病毒的偵測、治療及預防。

我們對兩地人民的深厚友誼，亦表謝意。許多香港人和美國人互相寄運口罩及其他醫療物資予對方。兩地人民及政府，一次次互相伸出友誼之手，協力應對全球挑戰。

病毒無分種族、膚色或國籍；染病機率均等。這疫症大流行喚醒我們共同的人道精神，以及彼此合作下所能達成的成效。所有國家均須守護其全體公民的權利及幸福，並確保他們所有的權益不會在控疫之名下遭到損害。

美國將一如既往，協助世界各地建立強大的衛生醫療系統，從而能夠預防、偵測及應對傳染病的爆發。過去幾個世代以來，我們共同努力使世界更健康、更和平和更繁榮，我們亦將帶領世界對抗當下的疫情大流行，讓我們在疫後變得更強大。

（編者按：文章標題為編輯所擬，來稿原題為「COVID-19抗疫之戰」；文內重點黑體為編輯所加）

作者是美國駐香港及澳門總領事

[史墨客]