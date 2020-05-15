陳凱穎：台灣選舉策略（一）：從形象和網絡拉近青年距離

以往台灣青年投票率不高，2008至2016年3屆總統大選，20至35歲投票率徘徊五成至六成。但自2014年太陽花運動到2019年的「亡國感」，他們更關心社會政治議題，並投下影響今年選舉結果的關鍵票。除年輕人覺醒，也歸功各政黨和候選人制定針對這族群的選舉策略。

青年多元參與選舉活動

在1月總統和立法委員選舉，年輕一代以不同角色參與。據中央選舉委員會統計，20至39歲選民約667萬，佔整體選民三分之一，其中首投族約118萬。投票日前更有不少組織辦活動，如台灣學生聯合會主辦「2020大專生暨中學生模擬投票」，以提高年輕人公民意識；台灣青年民主協會主辦「青年民主返鄉列車」，呼籲年輕選民回家投票。

建立重視青年訴求的形象

青年力量固然重要，而為政黨及候選人擔任形象設計的智囊團也應記一功。爭取連任的蔡英文，於競選時提出「護國保台」，強調重視台灣主權及民主自由。她更於造勢活動中承諾，處理兩岸關係時以保護台灣主權為先，也多次提及香港反修例運動的年輕抗爭者，表明支持香港人追求民主自由。

她所屬的民進黨，近年也致力樹立年輕形象，是次參選立委者不乏青春活力面孔，如吳怡農、高嘉瑜、謝佩芬、呂孫綾、蔡沐霖和賴品妤，吳怡農和賴品妤更因外貌和背景帶來「明星效應」，不但吸引年輕「粉絲」注意，更引起不少話題。該黨也於台北市杭州北路、華山藝文中心旁設立2020青年競選總部，由內部設計到舉行活動均由理念相近的青年負責，既提高新一代政治意識，也強化民進黨貼近和重視年輕人的形象。

另一總統候選人韓國瑜，他於2018年競選高雄市長期間，因口才及形象貼地基層，拉近與民眾距離，掀起「韓流」現象。他是次以「台灣安全、人民有錢」作選舉口號，是因應過去4年當地經濟發展方面沒很大突破，青年問題如置業困難、失業率高、工資低等仍未能解決。他代表的國民黨也是走發展經濟為主及維護兩岸關係的路線，希望可得年輕選民支持。該黨也設立青工會、青年部和青年團，各自發揮吸納和培育新血的功能。在2018年選舉中，國民黨於縣市議員提名上，增加保障青年參選的條款，希望發掘更多政治素人和增加黨內年輕聲音。

同樣值得關注的是近年冒起並受年輕族群歡迎的細黨，如2014年隨太陽花運動興起的時代力量，在今次和上次選舉都成功取得立院議席；而前身為基進側翼、去年改名為台灣基進，發言人之一陳柏惟，也勝出立委選舉。這些新興政黨因不同社會事件湧現，形象十分鮮明，加上是細黨緣故，少了顧慮，故可主張一些較敏感的議題，如台獨與轉型正義。

MWYO青年辦公室團隊於1月訪問當地大學生時得悉，自太陽花運動後，青年更重視政治議題，開始明白大黨有歷史包袱，於提出議案時會受許多阻力，故逐漸留意細黨政治理念和政策主張，增加了它們生存空間。受訪學生也表示，時代力量和台灣基進黨內主要成員不少是年輕人，特別是陳柏惟以素人、不具政治背景、沒法律和政治學歷、不靠政界人脈推薦的情况下，參與2018年的高雄市議員選舉和今次立委選舉，形象貼地親民，新一代非常受落。

打入青年市場的網絡攻勢

擁有良好形象也得靠有效方法向目標選民推銷，於是大部分政黨均用年輕一輩最常接觸的宣傳渠道，如民進黨、國民黨、台灣基進均在社交媒體建立專頁及開設YouTube頻道，更與網紅和青年歌手合作，如拍影片和出席節目，希望打入「網絡原住民」的市場。

舉例說，民進黨蔡英文邀請搖滾樂團「滅火器」樂團創作競選歌曲《自信勇敢咱的名》，也與受年輕人歡迎的網紅，如波特王、蔡阿嘎、鍾明軒等合力製作影片於網絡宣傳，成功建立親民形象，以拓展年輕族群票源。

國民黨韓國瑜早於競選高雄市長時，已利用網上直播爭取青年支持。總統大選時，他更參與網紅節目《博恩夜夜秀》，以吸引年輕人的青睞。該影片的觀看人數於短短約一天就衝破230萬。

再以台灣基進陳柏惟為例，雖然這政治素人本來名氣不足，但於2018年落選高雄市議員後，他經常於社交媒體直播評論時事，並開設《3Q食堂》和《3Q踹共》等網絡節目，再上載至YouTube頻道；也善用電影後期製作經驗，不時拍攝影片，於網上得到青年注意，知名度大增。

網絡宣傳固然有效，但如能目睹候選人的風采，更能穩奪選民的支持。各政黨十分重視地區宣傳，除了一般「掃街」形式的活動，也透過造勢晚會讓候選人拉近與民眾的距離。MWYO團隊曾出席數場於凱達格蘭大道舉行的造勢晚會，其中民進黨於1月10日的拉票活動上，多次強調台灣的未來屬於年輕人，並以香港反修例運動抗爭者的影像，勉勵他們珍惜擁有的民主自由。大會也邀請了居住於不同地方的首投族到現場，呼籲各地青年回家投票。這種簡單直接的表達方法，往往最能引起新一代的共鳴。

制定青年政策、提高政治意識 鞏固票源

縱然形象上路線與策略有別，宣傳上風格和力度不一，無可否認老牌和新進政黨均以吸引更多年輕一輩支持為目標，包括樹立親民和擁護青年訴求的形象，並採用最有效接觸「網絡原住民」的宣傳手法。

當然，這些只是選舉工程的一部分，若政黨和候選人要爭取選民下屆甚至長遠支持，其提倡的政策建議，以及如何提高青年的政治意識以增加歸屬感更為重要。故此在下一篇台灣選舉策略分析文章，筆者會就此作深入探討，並整合當地有何值得香港借鑑的地方。

作者是MWYO青年辦公室社區及外展副經理

[陳凱穎]