黃子健：「在家工作」模式之反思

事實上，「在家工作」模式亦非什麼新鮮事物。在過去的10多年裏，不少從事相關研究的學者都建議企業採用上述模式，協助僱員平衡工作和家庭生活的需要。針對本港情况，平等機會委員會和婦女事務委員會在2006年發表的研究報告（註1）亦建議，企業應積極實施家庭友善僱用政策（Family-friendly Employment Policies and Practices, FEPPs）和相關措施（包括「在家工作」模式），讓僱員更有效解決工作及家庭生活衝突。隨着科技發展，很多企業亦逐漸推行及落實上述建議，使僱員更有彈性去完成工作任務。

或未能有效工作 且導致家庭問題

當然，有部分僱員認為，「在家工作」模式使他們有更大自主空間，決定如何處理工作及家庭事務。不過，也有一些僱員覺得，這種模式不單未能有效處理工作事務，而且更導致不少家庭問題出現。筆者在整理相關研究資料時也發現，本港僱員的工作及家庭生活衝突情况在過去10年似乎沒有明顯改善（註2）。縱使「在家工作」模式或相關措施逐漸普及，但為何效果仍未見理想？以下故事或許為我們提供一些啟示。

筆者有一位從事高等教育工作的朋友，育有兩名年幼的小朋友。在疫情爆發後，她需要在家中定時處理網上教學工作。不過，因為停學令的關係，她的兩名小朋友亦需留在家中學習。由於居所面積不大，這位朋友只能在客廳裏完成教學活動。當網上課堂進行時，小朋友們都經常打擾她的工作，導致課堂間歇停頓。最後，她亦因此事受到上司責備。

另一方面，她的丈夫仍需每天上班工作。由於「在家工作」模式的關係，他期望太太會花更多時間處理家庭事務（例如協助小朋友完成家課）。可惜，這位朋友亦需要在家處理自身的工作項目，未能抽出足夠時間完成家庭事務。當丈夫下班回家後，發現某些家庭事務未被處理時，他就會埋怨甚至責備太太。

企業與僱員需積極溝通

這個故事讓我們知道，「在家工作」模式旨在讓僱員可以更有彈性地處理自身的工作事務。不過，如果落實上述模式時未有充分考慮僱員的個人狀况（如個人需要），或者跟這些狀况有衝突時，預期效果不單未能達到，最後更可能加重了僱員的負擔，導致影響工作效率，甚至可能產生更多家庭問題。事實上，在心理學的個人與環境相配概念（Person-Environment Fit）指出，若能做到個人與周邊環境狀况相互配合，則可減低個人的負擔及壓力，以及提升個人效能。

筆者再次強調，「在家工作」模式或相關措施應被廣泛接納及採用，讓僱員可以有更多支援，完成工作及家庭事務。但在執行過程中，企業與僱員亦需要積極作出不同層次的溝通，商討如何在實際的工作及個人情况下，落實有關操作安排，最後達至雙贏局面。相反，如果未能恰當地執行上述措施，就可能導致僱員要面對更嚴重的工作及家庭生活問題。

雖然新冠肺炎疫情對我們的日常生活造成極大影響，但它亦為我們提供一個寶貴機會，反思如何在不同的生活範疇上，可以做得更好！

註1：The Equal Opportunities Commission, & the Women's Commission （2006）. Research on Family-friendly Employment Policies and Practices in Hong Kong: Executive summary. HKSAR Government.

註2：結果是來自比較兩組本港全職僱員的工作和家庭生活衝突分數，第一組僱員的分數收集於2009年9至12月，人數共509；第二組僱員的分數收集於2019年9至12月，人數共407

作者是香港樹仁大學輔導及心理學系助理教授、英國心理學會特許職業心理學家、香港心理學會註冊心理學家（工業及組織心理學）

[黃子健]