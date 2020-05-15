鄭吉雄：論儒家思想與政治體制

硬套「尊王攘夷」 隱然呼應近年涉外鬥爭

首先在用語方面，「尊王攘夷」是《春秋公羊傳》之義：所「尊」的「王」是周天子，所「攘」的「夷」是與「中國」相對的「夷狄」。春秋時期，各國仍處於華夷雜處的狀態，《公羊傳》魯成公十五年所謂「內諸夏而外夷狄」，是指華夏諸國強化武裝之餘，應有文化優越的自覺。它追述的理想，是在周天子王者之迹熄之際，重建封建秩序，由強大的諸侯護衛天子、防範（進而同化）夷狄，以「溥天之下，莫非王土」（《小雅．北山》）的大一統為目標。這個古老的詞彙，突顯了鞏固中央的思想，也包含了擴張種族文化的優越意識。將「尊王攘夷」4字硬套於今日，隱然與近年中國朝野涉外鬥爭的姿態與氛圍相呼應。如果白教授只想闡述「文明、野蠻」的差異，直接講現代名詞可能更好。

儒學當務之急吸收新知 非誇大政治效能

筆者樂見白教授為「自由」與「法治」辯護。但他公然否定票選式「民主」，同時強調「儒家思想」支持言論自由，認為政權合法性來自人民感受，卻令人感到不安。從歷史和法制兩方面看，沒有無數先烈拋頭顱灑熱血，沒有獨立的司法保障和強大的政治制衡，言論自由只是空中樓閣。倘若不能保障言論者的人身安全，讓他不至被以言入罪，身陷囹圄，瘐死獄中，儒家思想再熱烈支持言論自由又有何用？民主固然不是「一人一票」就了事，因為它還有龐大複雜的機制，包括選民資格認定、計票方式、任期規範、組閣辦法、彈劾門檻、國會議事規則、國會對政府的調查權、監督權等等。這些機制早已在文明世界有效運作，不需要儒家思想的參與。至於民意機構追蹤政府政策與政治人物的民意支持率（連設計問卷，都有縝密的學理講究），國家遇到重大政治爭議時得解散國會、提前大選以重新檢視民意等等，這些及時而有效反映「人民感受」的機制，也早已在許多國家行之有年，儒家思想根本無能為力。關鍵在於，儒家與時代脫節已久，當代很多新知識領域，諸如社會工作、心理治療、公共政策……都在儒學範疇之外。儒學當務之急是吸收新知，轉化舊學，而非誇大其政治效能，妄圖介入現代政治。

白教授再引述孟子「天聽自我民聽」，反駁「君權神授」之說，讓我忍不住要懷疑他沒有把這段典出於《孟子．萬章上》的文字讀完。萬章與孟子一連串問答，以萬章問「堯以天下與舜，有諸？」開始，這正是我所說的「禪讓」課題。隨後萬章問「然則舜有天下也，孰與之？」孟子曰：「天與之。」這是孟子心中政權合法性在於「天」的明證。當然，倡民貴君輕的孟子想方設法帶出「民」的重要性，強調「天、人」必須兼顧。所以末節說「使之主祭而百神享之，是天受之」，又說「天與之，人與之」，最後引述《太誓》「天視自我民視，天聽自我民聽」作結，自始至終，孟子講「人」都離不開「天」。白教授豈能對於這段文字中「天」的內容視而不見，直接推論儒家視「政權合法性來自於服務人民」呢？這樣理解孟子，所謂「基於儒家思想的混合政體」的可行性，也就可疑了。

沒帝王寵信 經世致用都是空話

中國自漢武帝獨尊儒術，儒者在君主集權體制下兢兢業業凡2000餘年，言行均以不拂逆帝王為原則。儒生焚膏繼晷、捐官納貲，只為進入仕途。有幸躋身廟堂，則以贏取帝王歡心為務；若不能，則潛首謹願，以求全身而退。這是儒家的宿命。沒有帝王的寵信，所謂經世致用都是空話。儒者無可奈何，於是用「窮則獨善其身，達則兼濟天下」之名，掩飾身不由己之實。「民貴君輕」之說，在歷代經典注疏、儒者文集中洋洋灑灑，實踐於政治則未嘗一見。2000餘年的帝王未必都是昏君，2000餘年的儒者未必都是奴才，但歷代政治教育讓儒生習於卑屈，慣於自我審查，刺探並迎合帝王意志，卻是事實。龐大的士大夫階層竟無力抗拒帝王一人專權，使中國歷代政治亂多於治。像明太祖廢宰相，以大學士為首輔，導致有明一代內閣更換頻繁，單單崇禎一朝，十七年間任命首輔凡十九人，政局動盪，生靈塗炭，迄於明亡。黃梨洲慨嘆「有明之無善治，自高皇帝罷丞相始也！」（《明夷待訪錄》）史蹟斑斑，豈能視而不見？從儒者在封建社會的表現看來，儒家思想不適用於現代政治，是毫無疑問的。

自1912年起，帝制終結，儒術也完全退出中國政治場域。100年後的今天，忽然有人倡議在政體中混入儒家思想，委實令人詫異。不知道白教授在大著中是否有說明「混合政體」的新構思究竟是針對哪一個國家設計？是歐美國家？抑或中國？還是白教授認為「混合政體」放諸四海而皆準，各國歷史文化社會制度的差異可以不予理會？

如能貫徹「誠」 足以讓中國人屹立世界

儘管儒生命途多舛，儘管政治理論無益於善治，21世紀的今日，儒家思想仍具永恒價值。在這個充滿謊言的年代，如能讓《中庸》「誠」思想在社會、倫理等各方面獲得貫徹，一個字，已足以讓中國人傲然屹立於世界。儒學在心性哲學的發明上，與全球普世價值若合符節，與東西方眾多精神傳統相較，光明俊偉，毫不遜色。宣揚儒家思想，筆者踴躍贊成。但近10年來在「國學熱」推波助瀾下，社會大眾常自我陶醉於5000年文化，愈崇古則愈仇外，愈仇外則愈自大。若今天仍有人刻意隱藏儒家長期受帝王專斷箝制的史實，誇大儒家學說的政治效能，給予社會大眾一種虛幻的想像，筆者期期以為不可。本文略表筆者對時局的憂慮，及對歷史的批判，無意貶損任何人。敬希讀者諒詧。

作者是香港教育大學文化歷史講座教授

[鄭吉雄]