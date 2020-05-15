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呂大樂

筆陣

筆陣：當不信任成為日常 ／文：呂大樂

【明報文章】信任之於香港社會迅速消失，相信是晚近10年左右的事情。而這趨勢一經啟動，便出現了「骨牌效應」，一般信任快速蒸發，而這狀况逐漸擴散至社會生活的不同領域，以至不信任現在成為了主流的日常意識。

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