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2020年5月15日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：當不信任成為日常 ／文：呂大樂
聞風筆動：疫症影響政黨籌款 泛民眾籌競爭大 ／文：李先知
葉兆輝、黃朗軒、陳之翰：拆解區議會選舉的票源變化和啟示
張釋之：戴耀廷向中央發出了預警
曾志豪：林鄭的手袋和「無掩雞籠」
鄭吉雄：論儒家思想與政治體制
黃子健：「在家工作」模式之反思
陳凱穎：台灣選舉策略（一）：從形象和網絡拉近青年距離
筆陣：當不信任成為日常 ／文：呂大樂
【明報文章】信任之於香港社會迅速消失，相信是晚近10年左右的事情。而這趨勢一經啟動，便出現了「骨牌效應」，一般信任快速蒸發，而這狀况逐漸擴散至社會生活的不同領域，以至不信任現在成為了主流的日常意識。
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筆陣：當不信任成為日常 ／文：呂大樂
聞風筆動：疫症影響政黨籌款 泛民眾籌競爭大 ／文：李先知
葉兆輝、黃朗軒、陳之翰：拆解區議會選舉的票源變化和啟示
張釋之：戴耀廷向中央發出了預警
曾志豪：林鄭的手袋和「無掩雞籠」
鄭吉雄：論儒家思想與政治體制
黃子健：「在家工作」模式之反思
陳凱穎：台灣選舉策略（一）：從形象和網絡拉近青年距離
聞風筆動：疫症影響政黨籌款 泛民眾籌競爭大 ／文：李先知
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張釋之：戴耀廷向中央發出了預警
曾志豪：林鄭的手袋和「無掩雞籠」
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陳凱穎：台灣選舉策略（一）：從形象和網絡拉近青年距離
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