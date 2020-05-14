吳淦濠：疫情期間 為兒童提供適切支援

由此可見，除了就業和經濟發展，兒童身心健康亦是疫情期間一個重要議題。照顧兒童福祉，以他們的最佳利益為優先考慮，是每個社會都不能迴避的責任。而當中在以下數個範疇，政府以至社會各界即使在疫情紓緩後亦應該加以重視，以確保我們的下一代身心都能健康成長。

電子學習的成效和支援

受疫情影響，學校及老師透過電子平台讓學生繼續學習，以彌補停課期間的學習需要。但網上授課和學習的體驗和正規課堂截然不同，學校和老師為了預備課堂和教材而疲於奔命，或受網上的局限，而未能有效跟進學生進度和建立合適的評估機制，對於有特殊教育需要的學生而言，問題則更為明顯。

因此，政府和學校應積極向老師和學生了解「停課不停學」期間的實際情况和所遇到的困難，並完善網上學習的流程和配套，必要時亦應增撥資源協助學生，確保他們在復課後能追上學習進度。

數碼鴻溝（Digital Divide）的問題亦再備受關注。當智能電話和上網設備成為主流社會生活不可或缺的元素時，有來自基層家庭的學生，因沒有安裝電腦或寬頻，而需要依賴公共場所的設施上網。但在疫情下由於這些場地關閉，只能依賴有限制的數據速度和用量的手提電話上網，令他們無法有效地學習。

有商業和社福機構捐贈電腦和免費網絡數據，以及防疫抗疫基金額外1000元學生津貼，紓緩基層家庭停課期間網上學習需要，但長遠政府應考慮改善政策，包括將關愛基金資助計劃的受惠對象，由原先只涵蓋「自攜裝置」政策學校的學生，放寬至全港清貧中小學生，並以「一學生一電腦」為政策目標，調整上網費津貼計劃的資助金額，以減輕上網費的負擔。

完善醫院隔離措施

為全面加強感染控制，除特別恩恤情况外，公立醫院全面暫停探訪安排，而提供心理支援的醫務社工和義工支援服務亦因此受到影響。留院接受治療的兒童，或會因為缺乏家長照顧和缺乏支援而感到焦慮不安。為照顧兒童和家庭的身心健康，衛生防護中心以及醫院管理局在訂立隔離政策時，應顧及兒童的特別情况，並為受影響的家庭在兒童受治療或隔離期間提供更清晰的指引。

兒童保護機制

受疫情及隔離措施影響，在情緒及經濟方面難免會感到較大壓力，亦容易產生焦慮不安的情緒。而香港居住空間擠迫，在大部分康樂和休憩場所關閉下，長時間逗留家中，或會加劇家庭暴力的風險。

學校除了供學習新知識和社交外，亦在兒童保護方面擔當重要角色。停課期間，老師和社工難以及早識別個案和介入涉嫌虐待兒童的個案。政府、學校和社福機構應建立更完善的機制，與學生和所屬家庭保持溝通，以便及早識別和支援有潛在暴力和虐兒風險的個案。

而家暴事件發生時，受害人往往都是處於孤立、社交支援網絡薄弱的狀態。因此，良好鄰里關係、緊密的社區支援網絡對於減少家庭暴力和促進和諧方面亦擔當重要角色。

擁有良好成長環境，是兒童能夠健康成長的重要里程碑。除了家長、企業和民間團體的努力，政府亦應在疫情期間擔當更積極和主動的角色，為兒童提供適切支援，確保他們可以健康快樂地成長。

作者是香港救助兒童會倡議助理經理

[吳淦濠]