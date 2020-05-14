何偉業：印度《公民法修正案》之後：新冠疫情下的宗教衝突

修正案引發社會不安

印度國會於2019年12月11日以125比105票正式通過《公民法修正案》，特赦來自巴基斯坦、孟加拉和阿富汗的非法入境者，給予鄰近三國因逃避宗教逼害而在2014年12月31日或之前抵達印度的6個宗教少數非法入境者擁有公民身分，其中包括印度教徒、錫克教徒、佛教徒、基督徒、耆那教徒和祆教徒。但不是所有因受宗教逼害的難民也被納入修正案的考慮範圍，例如來自中國的藏族難民就被排除於《公民法修正案》。然而，爭議的焦點在於《公民法修正案》的特赦名單並不包括穆斯林的非法入境者，被質疑是有歧視穆斯林嫌疑。

印度教民族主義者與穆斯林

《公民法修正案》在印度國內引起極大迴響，國內輿論批評它違背印度平等對待不同宗教的憲法精神，根本沒有考慮保障其他從國外因受逼害到印度尋求庇護的穆斯林，例如緬甸的羅興亞穆斯林難民、巴基斯坦和孟加拉被逼害的阿默迪亞信徒（Ahmadiyya）。另外，《公民法修正案》令人憂慮之處在於印度今後將公民身分與宗教認同掛鈎，反對聲音質疑總理莫迪公然高舉印度教民族主義的旗幟，透過其執政黨——印度人民黨（Bharatiya Janata Party, BJP）立法進一步打壓國內穆斯林。

印度最少有1.7億至2億穆斯林人口，佔印度全國總人口約15%，《公民法修正案》自然引起國內穆斯林的高度關注。事實上，早前有報告指出，有接近四成年紀在5歲以下的印度小童沒有出生證明文件，長者沒有出生證明文件更為普遍，難怪修正案通過後，加上國家擬推行國家公民登記冊，穆斯林憂慮莫迪政府會藉法案監禁或驅逐未能出示證件的人出境。

其實《公民法修正案》引發穆斯林群體對莫迪政府的不信任並非一朝一夕，而是有迹可尋。自2014年莫迪當上國家總理一職，部分國內清真寺喚禮的揚聲器被禁、周五主麻禮拜被阻，穆斯林的權益逐漸被削弱。直至最近，印度最高法院於去年11月就1992年位於阿約提亞（Ayodhya）的巴布里清真寺（Babri Mosque）被印度教激進分子拆毁作出宣判，並處理阿約提亞聖址應歸屬印度教還是伊斯蘭教的長久爭議。最高法院雖然裁決激進印度教分子破壞巴布里清真寺實屬違法，但根據考古證據，裁定聖地歸予印度教徒興建廟宇。而穆斯林則被給予另地興建清真寺，穆斯林群體雖普遍不滿，但只有無奈接受裁決結果。所以，穆斯林視《公民法修正案》的通過是莫迪政府變本加厲推行「印度教徒特性」（Hindutva）意識形態的舉措，誓將印度轉變為一個以印度教民族主義為主導的國家。

新冠病毒疫情激化宗教衝突

從提交到通過《公民法修正案》，不單觸發新德里大規模示威，更嚴重是挑起了印度教徒與穆斯林族群的緊張神經。雖然印度人民黨在2月的德里選舉全面落敗於印度平民黨（Aam Aadmi Party, AAP），但可惜選舉結果未能阻止激進印度教徒與穆斯林的血腥衝突，2月底正值美國總統特朗普兩天訪問印度之際，德里發生騷亂，最終演變成印度教徒與穆斯林的街頭衝突，造成超過50人死亡和多間清真寺被毁。但因新型冠狀病毒在印度爆發，政府禁止大型集會，當地宗教衝突貌似暫時平息。至3月，伊斯蘭傳道會（Tablighi Jamaat）駐德里的世界總部被指摘在罔顧新冠病毒疫情的威脅下，不負責任地舉辦大型宗教聚會，該會的穆斯林在印度被視為病毒的「超級傳播者」，是造成印度疫症爆發的元兇。

緊扣東南亞局勢

有觀察家憂慮《公民法修正案》通過後埋下印度宗教內戰的前奏，伊斯蘭傳道會大型宗教聚會引發印度疫情的指控，只是印證國內印度教徒和穆斯林關係仍然緊張。該會2月底在馬來西亞首都吉隆坡舉辦的大型宗教聚會亦與傳到新加坡、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨、越南和文萊的數以百計病毒感染有關，伊斯蘭傳道會因此在東南亞地區亦被負面標籤。所以未來印度穆斯林與印度教徒的關係，不單影響南亞印度的國情，亦緊扣着東南亞的局勢。

作者是香港教育大學社會科學系副教授

[何偉業]