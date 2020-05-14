蘇鑰機：香港新聞自由指數急跌 又見新低

公眾新聞從業員評分皆大跌

香港記者協會剛公布最新的香港新聞自由指數調查結果，分數是有紀錄以來新低。調查分公眾人士和新聞從業員兩部分。公眾人士所給的分數是41.9，新聞從業員的更低見36.2。公眾調查的分數近年一直向下，如附圖顯示，2015年低位之後徘徊，到2018和2019年就再度下跌。新聞從業員調查中，之前的低位也在2015年，接下來3年稍有回升，但到了2019年跌幅很大。

對比上一年的分數，2019年記協公眾調查跌了3.1分，之前一年的跌幅是2.1分，連續兩年大跌。新聞從業員去年的跌幅是4.7分，比之前任何一年都跌得更厲害。2014年底發生佔中事件，多項社會矛盾陸續在2015年出現，當中也涉及新聞界的一些問題。2019年下半年則有反修例事件，同屬影響深遠的政治危機，連帶新聞界也受影響。

新聞自由指數由10個指標組成，令這個指數能更細緻全面地反映不同方面的情况。究竟去年的跌幅在哪些方面？無論是公眾人士或是新聞從業員的評分，都顯示去年新聞界面臨3個主要問題，依次是採訪時受到人身威脅、獲得報道所需資訊出現困難、沒有足夠法例保障採訪。這3方面涉及工作時面對的具體困難，而非感覺上的問題。

「無國界記者」組織每年都發表全球新聞自由指數，2020年公布的數據顯示，香港於180個國家和地區中排名80，比上一年下跌7位，是歷史新低。該調查在2002年首次公布結果，當時香港在全球中排名高達18位。「無國界記者」和香港記協的新聞自由指數調查，所用的方法和評分標準不同，但反映的趨勢卻一致。

逾九成從業員指5件事損害新聞自由

在記協的新聞從業員調查中，問卷列出5件2019年發生的事件，詢問被訪者是否覺得這些事件有損害香港的新聞自由。它們包括（1）8．31太子站事件警員趕走所有記者、（2）印尼女記者被警員槍傷致右眼失明、（3）多名記者採訪期間被捕、（4）法院頒令禁止警員「被起底」、（5）個別立法會議員倡議官方記者發牌制度。九成七至九成九的回應者表示，這5件事損害了新聞自由。

高達93%的新聞從業員認為，執法人員以暴力故意阻撓記者採訪的情况很普遍。他們又被問及，是否同意香港政府是打壓新聞自由的來源。同意的比率由2018年的52%，猛升至2019年的77%。新聞從業員覺得在3個方面變差了，首先是問責官員在回應傳媒查詢時的態度，其次是香港政府操控傳媒報道新聞及資訊的程度，第三是自己的上司或管理層因擔心得罪特區政府，而修改或刪除文章內容，或否決採訪建議。

65%被訪從業員曾遭暴力對待

今次記協的調查新增一份問卷，專門了解新聞從業員在採訪社會事件時遭暴力對待的情况。結果顯示，在222位被訪新聞從業員中，65%曾遭到警方或不同立場人士的暴力對待，平均數是4次。

這些受到警方暴力對待的被訪者表示，具體的行為包括強光照眼（86%）、言語辱罵（85%）、推撞（84%）。還有刻意遮擋鏡頭或搶奪攝影器材（57%）、噴射胡椒噴劑（53%）、近距離投擲催淚彈（53%）、水炮車射擊（33%）等。

當記者受到警方暴力對待後，造成身體傷害包括因接觸或吸入化學物質引致的副作用（76%），和身體有瘀傷、皮膚破損（37%）。記者的反應是感到憤怒（85%），也有在事後不斷於腦海回閃事件（39%）、感到害怕（30%）、情緒低落（29%）、睡眠困難（20%）等。他們覺得僱主基本沒有提供支援，只有少數人獲得支付醫療費用、以機構名義代為投訴、提供情緒或心理服務、額外給予假期休息。

新聞自由是基本權利，也是重要社會指標。新聞自由指數揭示了業界的工作環境，又反映社會民情。香港新聞界無可避免要面對一些政治經濟壓力和自我審查，去年更增加了從業員採訪受到威脅、獲取資訊遇到困難、法例保障不足等問題，而且暴力的強度和頻率屬前所未見。

政治爭拗愈演愈烈，經濟受疫情打擊面臨困境，市民生活壓力和心情都很沉重。香港要走出困境，在很多方面都要努力，當中也要關注新聞自由這個環節。

作者是中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長

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