丘健和：「無冕皇帝」豈能「無王管」

就在剛過去星期日的騷亂中，發生一樁小事，值得大家關注：報道指一名身穿「記者」字樣反光衣的12歲男童，在海港城示威現場「採訪」，該男童聲稱是來自網上媒體「深學媒體」的學生記者；警方根據《保護兒童及少年條例》將他帶走，並聯絡其家長將他接回。

及後該名男童及其母親在區議員陪同下，接受傳媒訪問。男童表示「想為市民報道事實」，因此加入該網媒；而其母親引述警方警告，指如果男童再犯，會控告她未有保護兒童，須負上刑事責任。她又指，不反對兒子去體驗記者工作，認為這是成長的階段，讓他面對一下大場面云云。

其後「深學媒體」發表聲明，否認僱用童工指控，宣稱該名男童是以義務學生記者名義採訪，因此不受勞工條例規管。該媒體更反指警方對該名12歲「記者」查問，有打壓新聞自由之嫌。

新聞採訪是專業 12歲童如何應對多變情况？

新聞採訪本身是專業工作，從業人員需經過有系統的培訓，才能夠勝任一名記者，要不然大學就用不着開辦新聞系吧！試想一名12、13歲的男童，心智尚未成熟，而且缺乏自立能力，未有接受新聞培訓和採訪經驗，更遑論真正地理解何謂新聞自由及專業操守，試問如何應對複雜多變的突發情况，以保障人身安全呢？

有人認為，不少中小學均設校園電台、電視台等，讓學生去前線採訪，也未嘗不可，這種說法更是偷換概念。必須強調，中小學校園媒體之設立，旨在透過體驗新聞採訪工作，訓練學生多角度思考及分析能力，並提升寫作及說話水平，不能與大眾傳媒的功能相提並論。

該名男童去示威現場「採訪」，並非由老師安排以及在場指導。觀乎近年的示威活動，警方與示威者的激烈衝突屢見不鮮。設想一旦雙方發生肢體衝突，而該名男童舉機拍攝期間，被其中一方不慎撞倒受傷，屆時由誰去負責？至於該網媒宣稱男童「採訪」屬義工性質，但並不代表可以推卸責任。任何機構提供義工服務，也必須為義工提供保險，藉以保障他們。

事實上，家長及學校皆有責任保障子女及學生的安全，忠告他們遠離高風險的活動。該名母親容許其子參與高風險的「採訪」活動，事後更以「學識面對大場面」為由去繼續鼓勵，置其子安危於不顧，顯然沒有履行身為父母應有的責任。

是次事件也反映政府對網媒的定義過於寬鬆。2017年政府容許純網上媒體進場採訪政府記者會，只要過去3個月定期網上報道新聞、每星期最少5天更新新聞平台、有編輯和記者最少各一名等，就符合資格。加上去年修例風波引發不少街頭騷亂，大批網媒如雨後春筍般出現，只要在facebook建立專頁，再加一台手機及反光衣，就可以自稱為媒體四周採訪。為此，當局有必要對此檢討，參考現行對於報章雜誌及電子傳媒監管的章則，從而制定更清晰的指引及守則。

傳媒被譽為「無冕皇帝」，享有「第四權」去監察政府，然而這並不等於「無王管」，在行使新聞自由權利時應當秉持專業操守，顧己及人，而不是隨意濫用自由，更不應該慫恿中小學生去進行危險採訪。最後，筆者奉勸這位12歲「記者」，如果你立志投身傳媒事業，請你好好讀書，明辨是非，將來考入大學後，到時再決定是否擔任記者也為時未晚。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[丘健和]