陳曦彤：通識科既非雞籠亦不怪獸

為公平開放具認受性教育而設

誠然，通識科確有改善空間，日常教學上也確依賴新聞報道，但業界內把關工作過去10年行之有效。無論校本教材抑或試卷，均經層層審視修改才用於教學評估上。若教材偶有失誤偏頗，通識科開放性亦容讓師生透過蒐集更多資料作補充平衡。除非從政者不信教師具備審閱資訊專業能力，否則沒理由單憑教材試卷一字一句就把全科推倒重來。

還記得林太當日競選特首時謙稱自己不是教育專家，「必須和大家溝通、同行」，在當選後的行政長官優質教育高峰會，更提出「對老師好一點」。前後不過兩年，當日要「重視、尊敬和珍愛」的老師們，就成為「傳播失實偏頗歪理」的有心人；當日的「專業領航、直接聆聽」，今日卻被喻為「無掩雞籠、全面滲入」，連歷史悠久的中、英文科也擬列入開刀名單；當日的「簡政放權、全面減壓」，今日卻變成各老師頭上的一把刀，把我們的網上言論以至教材字眼無限放大，由教育局配合建制組織及媒體打壓前線教師。筆者以教育界特首選委身分，寄望林太「毋忘初衷、回頭是岸」，不要忘記當日對教育界承諾，還師生一個穩定關懷的教學環境。

實際操作上，通識科對文憑試的國際認受性可說舉足輕重，大幅改動通識科考評，影響的反而是文憑試整體認受性。眾所周知，通識科為新高中課程核心，擔當各科橋樑角色，通識科的獨立專題探究更具有為各科筆試要求減磅的替代功能，此理念亦在推廣期間獲各國一致認可。若當局把通識轉為選修，將葬送文憑試至今的國際認受性，連累千千萬萬學子家長。

有議員指出長答題對語文能力稍遜學生不利，又或「獨立專題探究」對家長社會資本優厚的同學有利等，筆者都感同身受。但這些實是教育界整體面對的難題；從小學起對語文的考核，成績佔比就一直比數學、科學為高，甚至近年連數學科考試都出現需用文字解答的部分，相對起來，直至高中才必修的通識造成的影響並不嚴重。趙永佳教授2018年的研究甚至發現，家長學歷及入息對通識科的影響沒英文和數學科的那麼明顯。

在近年文憑試，通識科加入更多數據處理題目，2019年在必答題佔分高達五成，讓擅長數理的考生發揮優勢。根據學友社調查，通識科已經多年蟬聯文憑試壓力最低科目，公開試最終及格率亦長達九成，可見通識科正朝照顧不同階層學生需要發展，營造更公平教育環境。若議員關心教育公平議題，理應從更根本的小學升中分流以至初中課程着手，保障數理強的學生能公平地爭取升學資源，而非抽取個別科目小題大做，否則只會成效不彰亦於事無補。

重視學生運用資料及思維邏輯能力

在評論本屆通識試題上，同樣顯示社會權貴對本科存誤解。有議員認為，考生必須對資料所引用的內容有透徹了解，老師因而亦要全面教授。但通識科必答題共9份資料，不可能每段引用過的內容都詳細教授。作答上資料解說應只佔答案一部分，若考生只顧展示對資料理解，忽略運用其他資料及充分回應題目，相信將只得低分。考評局多次公開指出，試卷考核重點是考慮不同角度及運用概念闡述論點。因此，無論資料提供評論抑或數據，功能都在於輔助學生取證以支持分析。若議員「看不到以資料來考核同學的意義」，只反映她對近年在教育界流行的「能力為本」評估一無所知；通識教師在前線教學時，應留更多空間讓同學運用資料思考討論，不可能「知識為本」地只顧講解學術理論或國際公約內容。如此一來，學生才能透徹掌握「明辨性思考」，而非片面地拋書包及背誦典籍。

「新聞自由與社會責任之間（可能出現）的兩難情境」一題上，有批評指這題是把新聞自由及社會責任對立。但邏輯上「兩難」並不等於「對立」，例如參選特首及當建制派並非對立，但當參選後要靠民主派提名票才能入閘，就會出現效忠與選票的兩難局面。同理，支持政府立法跟取得議席並非對立，但當遇上區議會選舉時，就可能出現自我推翻及「滅黨」兩難局面。也許尊貴議員理解當中分別後，未來可避免陷入相關窘境。

通識科，是為了守護下一代的思考而設。我們一眾教師努力透過議題探究，讓學生掌握分析方法，目的正為了把他們從籠牢中釋放出來，不受他人及權威所控制，並能勇敢地批判地獨立思考。歷史告訴我們，如果教育中真的存在怪獸，牠必然是國家的洗腦機器。或者通識科最令權貴恐懼的，正正是它令一整代人產生怪獸所無法抗衡的免疫力吧。

作者是教協理事

[陳曦彤]