歐陽五：台海「暴風雨」也要來了？

台海的暴風雨也要來了。不同的是，上述文章很可能是虛擬的，而台海真又到了嚴峻時刻。

不少觀察人士對兩岸關係表憂慮，認為疫後兩岸擦槍走火的概率提升，不排除未來4年或現「極限爆炸」的危險。

「新」疫新衝擊

台灣海峽兩岸的關係是極其複雜的。陸方智庫視之為「中美棋局上的台灣問題」，台方學者則習慣於「三角關係論」。

在蘇起等人看來，短短數載，「大、小三角」關係都已出現嚴重問題。中美博弈加劇，台當局扈從美國，兩岸僵局持續，傳統的「中美台」大三角關係失衡；兩岸「紅藍綠」政黨的小三角關係也變差，民進黨與共產黨無正式交往，2020年國民黨敗選，在兩岸互動中的角色弱化。

過去4年，台海關係掉頭向下，呈現以下特點：兩岸官方「零互動」，民間交流大幅萎縮；島內制衡力量減弱，「台獨」勢力動作不斷，統派受到空前遏制；兩岸網友觀點對立，說「兩岸永不兵戎相見」的少了，大陸「武統」的聲音漸增。

被形象地稱為「第三次世界大戰」的新冠肺炎疫情，今年以來衝擊世界，也衝擊兩岸。本是一次修復兩岸關係的契機，因為台灣當局的泛政治化操作，遺憾地錯失了，還產生「雪上加霜」、「傷口撒鹽」的效應。

兩岸何去何從？

這次疫情，被中國最高領導人習近平形容為70多年一遇的重大突發公衛事件。近日，美國總統特朗普也坦承，疫情對美國的打擊，比珍珠港事件和「9•11」恐怖襲擊嚴重得多。

中國大陸正率先走出疫情，美國尚未走出黑暗期。這恐怕是隨美起舞的台灣當局始料未及的。

疫情還在全球蔓延，何時結束未可知。有一點可以肯定，其衝擊波極大極深。美國「政壇常青樹」基辛格日前在美媒撰文，指「新冠病毒大流行將永遠改變世界秩序」。

一定意義上，兩岸關係也回不去了。短期看，5月份有3個時點：18日，第73屆世界衛生大會（WHA）以網絡會議形式舉行，圍繞涉台議題或有激烈交鋒；20日，蔡英文在台就職連任，其演說受到關注；21日，因疫情延期的全國「兩會」在北京揭幕，高層會不會在下團組時談論台灣問題，政府工作報告涉台部分如何表述，代表、委員有沒有反「獨」促統的新議案、新提案等，均有待觀察。

對於蔡英文的「5•20」演說，外界雖有所期待，或會再次失望。理由是，個人固化的性格、黨的基本立場、817萬高得票、「獨」派的牽制、美方的施壓等，令其缺乏大幅調整兩岸政策的誘因。她不太可能來一個「髮夾彎」，或會在演說中變變說辭，甚至釋出小善意，但無法真正回應「九二共識」——這一關乎兩岸定性及互動的「必答題」。

毋庸諱言，台海風險在積聚、升高，兩岸又缺乏政治互信和危控機制。部分台灣人對此渾然不覺，蔡當局存在諸多誤判，還沉浸在「大陸不敢真打」、「台灣能抗一陣子」、「即便戰事開啟，美國會來支援」等假設或幻想中。

根據陳水扁在台當政後期的前車之鑑，大陸的相關準備，極可能已在路上，或超出外界想像；包括政治、經濟、外交等，也包括軍事的；針對的是「法理台獨」、台海「重大事變」和「第三者」介入。

筆者認為，兩岸關係走向，關鍵看實力和選擇，應辯證分析，不必太悲觀。國際上，一中框架穩中有升，中美關係將再平衡；從兩岸看，綜合實力此消彼長，階段性的發球權或在台灣方面，但大陸牢握主導權；從歷史看，統一是大勢，困擾海峽兩岸數十年的台灣問題，將在中華民族復興的進程中「終決」。

作者是時事評論員

[歐陽五]