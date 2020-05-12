梁美儀：真相未明 抗爭不止

疫情紓緩，政府高層便開始打開口牌，財政司長陳茂波前日在網誌指「疫情能防控，暴力難遏止」，若各區再次出現人群聚集或衝突，那商店或食肆僅有的生存空間也被扼殺掉。特首林鄭月娥早前亦警告，香港或能撐得過經濟寒冬，但恐怕經不起不斷的政治摧殘和死灰復燃的暴力折磨。

下個月便是反修例運動一周年，經過這11個月驚心動魄的社會運動與警民衝突，相信已沒有香港人會天真的以為，去年開始的社會運動，隨着新冠肺炎來襲，便會無聲結束。

自反修例運動去年6月爆發以來，警方已拘捕逾8000人，當中約四成為學生。究竟被捕個案中，是否有濫捕濫控情况？年輕一代怎會善罷甘休？觀乎近日的情况，警方也是蓄勢待發，準備用更強硬的手法，去應對重新進場的抗爭者。何况現時警方還多了限聚令在手，讓他們更大條道理按他們的意旨，不論聚集人數有多少也可隨意驅散或票控群眾。

運動不會止息，是政府舊債遲遲未還，說好的「檢討委員會」，只聞樓梯響了3個多月，卻一直未見人下來，更不好說市民共識希望設立的獨立調查委員會。

港人在去年底，以最和平的方法，透過區議會選舉，透過選票清楚告訴世人，他們對政府施政不滿程度之深。然而港人平和的表達，換來政府對現屆區議會採取全面不合作態度，這是再一次對民意的惡意踐踏，這會令不滿與抗爭止息嗎？

推動《逃犯條例》修訂徹底失敗，造成香港嚴重撕裂和社會動盪的三大罪魁禍首，特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊和保安局長李家超，民望跌至谷底，但在前一輪問責班子重組中，仍安然無恙，令香港這套高官問責制淪為有名無實的大笑話。香港人怎服氣？

最悲哀的是，北京已決意以更強硬的手段來對付不聽話港人，長官的「政治暴力」有增無減，香港靜好歲月，從何談起。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]