張翼卿：栽贓中國，可痛、可悲

特朗普不斷指摘中國在疫情初期沒有如實通報情况，導致疫情蔓延，並且聲稱有證據顯示冠狀病毒源自武漢實驗室，他日前更恫言要對中國加徵關稅。

特朗普和幕僚傷害全球抗疫努力

特朗普認為將疫情歸咎於中國，那麼美國民眾就不會責怪他應對遲緩，他也毋須為美國人的死亡負責。

栽贓中國及甩鍋是美國共和黨的競選策略，以便特朗普可以在今年11月的總統選舉中蟬聯。為了勝選，特朗普和其幕僚已經無所不用其極，他們這麼做將對全球的抗疫工作、挽救生命的努力，以及世界和平帶來巨大的傷害。

事實上，美國學者及媒體已經識破右翼政客的邪惡目的，美國哥倫比亞大學經濟學教授、聯合國前秘書長高級顧問杰弗里．薩克斯日前發表署名文章質問美國高官：如此攻擊中國，你們沒有羞恥感嗎？

他提到了一個重要的論點，特朗普政府針對中國提出的指控是鹵莽和危險的。它們可能會將世界推向衝突，就像小布殊政府在伊拉克大規模殺傷性武器問題上的謊言將美國推入2003年的戰爭一樣。他將美國政客對中國的攻擊比作是新的麥卡錫主義。

麥卡錫主義是指1950至1954年間肇因於美國參議員麥卡錫的反共、極右的主張，它惡意誹謗、肆意逼害疑似共產黨和民主進步人士，乃至一切有不同政見的人。它是政治逼害的同義詞。

此外，美國有線新聞網絡（CNN）主持人、時事評論員法里德．扎卡里亞也有同樣的看法，他直言，中國是特朗普政府的「替罪羊」，美國對中國的栽贓讓人想起了發動伊拉克戰爭前的輿論動員。

特朗普的報復心很重，無法容忍官員有不同的意見，他也把批評美國政府應對疫情不力的媒體視為眼中釘，把它們安上「中國傀儡」的罪名，被他攻擊的媒體包括美國有線新聞網絡（CNN）、全國廣播公司（NBC）、《華爾街日報》、《紐約時報》。

美國是一個民主國家，總統卻不能容忍言論和新聞自由，是何其可悲的事情。

在指控冠狀病毒源自武漢實驗室的事件上，美國國家情報總監辦公室、美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇、五眼聯盟、世界衛生組織及獨立科學分析都確定病毒「並非人造或基因改造而成」，美國右翼政客還能蒙騙世人多久？

而且，雖然武漢是首個報告冠病病例的地方，但並不一定是病毒的來源地。2019年12月，武漢首次報告發現冠病病例，但根據報道，法國東部一間醫院稱，該國第一宗疑似病例最早可以追溯到去年11月16日。何况，世界衛生組織及中國也還在調查病毒的源頭。

「新冷戰」可能演變為全面對抗

美國右翼政客已經陷入瘋狂的狀態，不能以常理來推斷。假如特朗普的支持率持續下跌、疫情惡化以及失業率進一步上升，他們可能會採取更激進的手段，攻擊中國，以達到轉移視線的目的，但這樣做卻推高了爆發衝突的風險。

全球經濟的萎縮幅度堪比1930年代大蕭條時期，美國4月的失業率飈升至14.7%，有2200萬人失業。美國窮人被裁，富人的財富卻在增長中；在特朗普的統治下，美國夢已經逐漸遠去。

如果特朗普不顧一切發動另一輪貿易戰來懲罰中國，不止是世界經濟遭殃，美國人也深受其害。經濟蕭條，將衍生獨裁及極端思維，中美的「新冷戰」也可能演變為全面對抗。

從抗疫的角度來看，美國在未來也可能是下一波疫情的震央。當世界各國都在努力抗疫時，特朗普卻在鼓動民眾上街抗議一些美國州政府實施的居家令，大批民眾沒有戴口罩及保持社交距離舉行集會，很可能已經交叉感染病毒。

而且，為了拼選舉，美國也提早重啟經濟，在每日新增2萬至3萬病例的情况下，相信美國將會爆發第二波疫情。在冬季來臨時，加上流感，美國的公共衛生體系將面對極大的考驗。

雖然美國貴為世界第一強國，但抗疫工作已經陷入窘境。根據報道，紐約市前線醫護人員將面臨幾周沒有薪水的日子，紐約市長白思豪表示，該市財政狀况堪憂，可能不得不暫時解僱一些市政職員，包括前線工作人員。特朗普還在吹噓抗疫勝利，實在是恬不知恥。

中國3個月控制疫情 是了不起成就

當各國在努力抗疫、疫情緩和之際，美國卻處於極度不明朗的狀態；未處理好疫情的美國，將會拖累其他國家，可能世界各國日後都要對美國人封關了。

美國和韓國是在今年1月20、21日確診國內首例患者，韓國累計病例10,909例，累計死亡256例（5月11日），但美國卻淪為全球病例最多的國家，而且還在持續增加中，到底特朗普政府在這幾個月做了什麼？

從美國抗疫的跌跌撞撞，反映了中國能夠在短短3個月時間控制住疫情，是非常了不起的成就。中國在1月23日封鎖擁有1100萬人口的武漢，為世界各國提供了遏止疫情的機會之窗，可惜的是，疏忽和輕視讓時機白白的流失。

全球冠病病例已多達418萬例，奪走逾28萬條人命（5月11日），互相指摘只會造成更多生命的流逝，國際社會需要合作抗疫，美國右翼政客何時才懂得這個道理？

作者是世華媒體集團董事局主席

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[張翼卿]