識鐵：抗爭者是爭取公義還是爭氣？

這些年政客常把「民主」、「自由」、「公義」掛在嘴邊。想起過去一年的抗爭運動，無可否認有很多人不滿政府，站在抗爭者一方。相信大家都認為自己是在爭取民主、自由和公義。然而，他們的行動所帶來的效果是否如他們所言，卻是另一回事。我倒認為，以「義氣」來理解他們會更適合。我所指的「義氣」是兩脅插刀、忠誠多於正義的那一種。事實上，香港的本土文化都是充滿義氣的。1980、90年代有不少港產電影都以義氣為主題，透過描述手足情義把黑社會浪漫化，可謂深入民心。在現實生活中，黑白兩道都有拜關公的傳統，都是因為他的忠誠和氣魄。

不應混淆義氣與公義

義氣屬於情緒多於理智。我們被某件事觸動，心有不忿，覺得不公平，便要找出口發泄或擺平。不忿是帶急躁的，要即時見到果效。然而法律程序太複雜和漫長，文明的交涉又「沒有用」，於是有人會以暴易暴。我們在街上看到抗爭者留下的仇警標語，是出於追求公正的調查？還是報仇？憑什麼判他們「死全家」？事實上，社會人士仍堅持口號式的五大訴求，也是一種要爭一口氣、要政府「跪低」的心態吧。真正做實事的，會考慮訴求的可行性，會顧及細節，保持與對方溝通，甚至願意妥協。要把全部訴求綑綁而要脅一拍兩散，那不是賭氣的行為嗎？

義氣看重的是忠誠多於公正。當我們選擇支持某一方，我們便義無反顧，對自己人「不割席」，對敵人「恥與為伍」。這也是「黃藍思維」的基礎。甚至有人用上「真‧香港人」的稱號來分開自己人和異己。然而，以意識形態，而不是本質來分好壞，這本身就是不公平。由追求公義，到自封為「義士」，這種認知上的轉移是危險的。這樣看來，那幾次社團人物襲擊抗爭者事件，和抗爭者所謂「裝修」的報復行為，在本質上又有什麼分別呢？不也是出於義氣嗎？真正尊重公義的人，會知道自己不在法律之上，不會自封為公義的執行者。

所以說，香港人都是義氣兒女。有義氣的社會有人情味，能團結一致。但我們不應混淆義氣與公義，也要懂得駕馭義氣所帶來的情緒。我們不應為義氣而盲撐某一方，犧牲了整體利益，也妥協了自己的良心。在醫學上，醫生的責任不是要戰勝病魔，而是要施予對病人有利的治療。因為有一些治療對病人的代價太大，成功率太低，不能純粹因為好勝而為之。鑑於香港的現况和國際局勢，在今年的立法會選舉，我們的選擇將會是為鬥氣，還是香港整體的利益呢？

作者是精神科醫生

[識鐵]