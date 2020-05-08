智經研究中心：濫用司法覆核惹爭議 源於法治目標相左？

在香港，司法覆核是指原訟法庭法官，對任何行使或拒絕行使公共決策權力的決定，而作出的覆核，目的在於裁定有關決定是否合法和有效。其制度採取兩重審理機制，即是在法庭正式審理司法覆核案件前，申請人須先向原訟法庭提出單方面申請，並取得申請司法覆核的許可。根據統計，司法覆核許可申請總數由2013年的182宗，大幅增加至2017年的1146宗（當中有1006宗涉及酷刑聲請）。

申請多 人手缺 制度被濫用？

司法覆核許可有所上升，加上司法機構人手緊張，有意見認為這個趨勢會加重法庭的負擔，使司法覆核制度難以被善用。另有人認為司法覆核許可的申請費偏低，僅為1045元，變相鼓勵部分人濫用司法覆核制度。有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，年前便因為曾就免費電視牌照、鉛水事件等，先後提出逾30次司法覆核，而被部分人質疑濫用制度。

但大律師公會前主席譚允芝曾在接受傳媒訪問時指，社會進步使市民對法律程序認識加深，而且不是所有司法覆核許可申請均與政治訴求有關，例如酷刑聲請中審核難民資格時所需的行政程序、公務員制度下宿舍分配問題等，故認為外界不能以申請數字的升跌，作為判斷制度有否被濫用的指標。此外，即使法律援助批出證書予申請人取得司法覆核准許，法庭也有機會拒絕批出司法覆核許可，因此法律援助制度鼓勵市民濫用司法覆核之說法，值得商榷。

智經調查：政見不同者對「濫用說」觀感走兩極

智經自2017年起進行有關市民對本港法治狀况觀感的調查，包括問及受訪者對一些法治議題的看法。對於「司法覆核制度被濫用」的說法，受訪者於2017及2018年表示不同意或非常不同意的比例，分別為32.2%及32.7%，沒有太大變化，但相關比例於最新一輪調查增至41.7%。在不同政治傾向的受訪者中，非建制人士不同意或非常不同意的比例，由2018年的45.5%，增加至去年的55.5%；而建制人士同意或非常同意的比例，亦由2018年的58.5%，升至去年的63.1%，可見持不同政見的人於過去一年，對上述問題的觀感更加各走兩極，原因值得探究，其中一個討論方向是各人對法治可為社會達至的目標，是否有不同見解。

舉例，3名保育人士於2015年就機場第三跑道工程入稟申請司法覆核，要求撤銷環保署批准的環評報告，以及准許施工而發出的環境許可證，原因包括環評報告在評估新跑道帶來的噪音及空氣質素影響時，依賴未獲得驗證的假設。

上述保育人士質疑環評報告的可信性，嘗試行使司法權利。但與此同時，有意見從經濟角度出發，批評提出司法覆核會拖延基建工程，導致工程費用大幅上升。以上爭議，令人聯想人們是否支持提出司法覆核，會否與他們想達到的法治目標有關？

最重要法治目標 「保障市民基本權利和自由」居首

智經在最新一輪調查新增有關法治目標的問題，並設定4個法治欲達至的目標。

調查發現，36.1%受訪者指最重要的是「保障市民基本權利和自由」，屬於最多人選擇的一項，其次為「爭取更公義社會」（31.2%）和「維持社會秩序」（26.8%），「營造良好投資環境、促進經濟發展」排名最後，只有4.5%受訪者選其為最重要的法治目標。

以政治立場分類，非建制人士認為最重要的法治目標是「保障市民基本權利及自由」；建制的則認為是「維持社會秩序」。

各群組認為法治最重要的目標相異，會否使他們對司法制度應保障的範疇各持己見，繼而對司法覆核制度有否被濫用存在分歧，智經的調查沒法給予答案。

但肯定的是，智經調查顯示很多人認為最重要的法治目標，是「保障市民基本權利及自由」。因此如市民認為政府無法維持治安及保護人身安全，甚至濫用權力，便有機會使本港法治陷入信心危機。政府應以此為戒，盡力保障市民基本權利及自由不受剝削。另一方面，市民亦應互相尊重，諒解他人的想法，體現多元社會的精神。

[智經研究中心]