曾志豪：香港反方向再出發

今天2020年，香港經歷了反修例風波，元氣大傷，疫情又襲，香港已是入了ICU邊緣，不論「藍」「黃」，的確都希望「香港再出發」。

大聯盟逃不出「一左二窄」

可是一看「領軍人物」，又係你啊董生！又係你啊梁生！其實心已涼了半截。這個被左派媒體吹捧為「星級」、「光譜廣闊」的大聯盟，其實還是逃不出「一左二窄」的路線。

就以左派自誇的「光譜之闊」詰問，那「200萬+1」的市民背後的政治力量、那所屬的光譜，如何能體現在這個大聯盟之內？

刻意忽視香港社會存在的異議聲音，只以強權硬指「一國兩制」是「香港共識」，卻沒有深究追問，「全面管治權」也是香港人共識嗎？

或許這是「權力再分配」

而這些大團結組織活動最令人不安的，就是那種「僭建在既有政權制度之上的太上皇管治階層」。

香港的政局發展，究竟是跟林鄭月娥為首的三司十三局，還是跟這個以國家領導人為首的大聯盟？

為什麼推廣「一國兩制」的使命，林鄭合法政府做不到，這些理論上沒有公權力的大聯盟卻能令香港人「重新認識、正確理解」一國兩制呢？

是大聯盟有通天本領，還是現屆政府失職無能？

這些「國家領導人」，是否藉這些大聯盟作平台，實質操盤香港政局，架空特區政府？

大聯盟成立之際，新華社、港澳辦再發強硬文章及聲明，把不認同這種強加的「香港共識」的人形容為「黑暴」、「攬炒」；甚至繞過法庭，直接指控香港某些人士「違法」、「理應嚴懲」。或許，這不是「再出發」，是「權力再分配」。

香港早就不是「高度自治」，而是中央「全面管治」，「港人治港」也變成「國家領導人」治港。或許香港，往相反方向，再出發。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]