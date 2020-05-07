陳帆川：政治立場累死「黃絲傳媒」？

網上轉貼新聞禮儀終於有改善

最近，網上討論區終於在研究轉貼新聞時應遵守的禮儀，可謂主流傳媒遲來的春天。一直以來，網民轉發新聞都是通篇複製貼上，圖文並茂，連報道出處都付之闕如，然後一大幫人就在下面沸沸揚揚地討論起來。到底由網民所擬的標題有無誤導，內文又有多少是經過修改，皆無從稽考，但很多熱門討論就是建基於這類不知真假的新聞報道上頭。

直至最近，一位記者按捺不住，在社交媒體上勸喻廣大討論區網民手下留情，停止盜取文章，以免分薄奄奄一息的傳媒網站的點擊率。很多人才恍然大悟，慢慢吹起一陣「不要貼全文」的風氣，並鼓勵在帖文文末附上原文連結，將流量由討論區引導回媒體網站。此舉可確保網民的討論建基於真實報道之上，亦保障媒體的利益。

搶不到獨家的「輸家」 才是受益者

網民的禮儀有所改善，至於同行如敵國的傳媒之間呢？最近《蘋果》爆出多單獨家報道，有針對警察的調查，有涉及藝人的八卦，全部都是「流量炸彈」，一出便登上熱搜及在社交網絡洗版。換着在10多年前，其他媒體只能望門興嘆，眼白白看着對手的獨家報道搶佔銷量。但在今天，這些「輸家」才是順手牽羊的受益者。

一般讀者或許不會留意，其實現在每逢有媒體爆出獨家新聞，哪怕是政治還是娛樂，是調查了半年還是追蹤了數月，只要在網上一發放，不消一刻便遭所有競爭傳媒抄襲、製圖、發布。

而自從內容農場式的網媒大行其道，「拆稿」盛行，即是將一單高流量的勁爆新聞分拆上市，寫成10篇或以上的短文去增加點擊率。這現象的好處是令一家媒體的獨家新聞擴大影響力，壞處是讀者往往不會為意新聞是由誰揭發的，辛辛苦苦爆料的傳媒，品牌價值大打折扣，流量遭到嚴重分薄。

以往媒體之間也有所謂追新聞尾的做法，就是一間傳媒爆獨家，其他媒體即使跟風，也會嘗試找一個新穎的角度，或者加插一堆自己的採訪，既有後來居上、出奇制勝的心態，也有「唔好輸得太肉酸」的道德包袱。但在今天，傳媒業驚覺讀者原來對報道原創性毫不在意，於是一窩蜂投身互相抄襲、爭奪流量的熱潮裏。這或是成本高昂的調查報道買少見少的其中一個原因。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]