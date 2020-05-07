葉建源：被政治加害的中史教科書

這當然是「屈得就屈」，不但「屈」我，也「屈」了這本教科書。

該截圖來自某出版社中三中史教科書的其中一頁，內容關於林則徐和鴉片戰爭。網上流傳的這幅截圖巧妙地特別圈出其中一段英國歷史學家史景遷的著述（見圖），當中提到：「林則徐……不明白英國的貿易狀况，也毫不考慮禁煙對中英關係的衝擊，輕率地單方面嚴禁鴉片，這顯然是不明智的做法，並最終釀成戰爭。」如果讀者什麼都不看，單看這圈出的一段，不難會得出一個結論：教科書作者認賊作父，妄圖包庇英國人發動侵略戰爭，把錯誤的觀點灌輸給香港下一代！最初把截圖傳給我的朋友就氣憤難平地說：「香港學生要吸收這樣的歪理，難怪……」

歷史教學的新趨勢

且慢！只要看真一點，你會發現這一段引文是「資料二」，前面原來還有一個「資料一」，而那是直接引述林則徐的〈飭英商呈繳鴉片諭帖〉。這個習作其實包含兩個針鋒相對的正反觀點，要求同學比較分析，可見編者並非硬推英國人單方面的觀點。

再往下看，原來學生還要做一個練習，填寫林則徐禁煙的背景、方式和結果。教科書的提示很清楚：請同學「在評論林則徐的禁煙措施是否明智前，宜先了解林則徐禁煙的背景、施行方式和結果，方能清楚判斷林則徐的行為是否明智」。換言之，同學先要掌握史實，再結合原始資料分析。

還有，其實這一頁只不過是課後的「人物評鑑」練習而已，前面有鴉片戰爭的史實介紹，那才是「主菜」。截圖圈出的那一段，充其量只不過是練習中的一份參考資料而已。

至此，我們可以了解歷史教學的新趨勢。教完史實之後，教科書會提供不同角度的原始史料，請同學在掌握基本事實之後加以分析。現今的文憑試也有這類題目，這與我輩小時候只懂背誦歷史資料答題很不一樣，我在電視訪問中說這設計可以「啟發思考」，就是這個意思。

但設計截圖的「有心人」很明白讀者閱讀手機的習慣，一般只是快速瀏覽，不會留意細節，更不會去核對原文。因此他們不管三七二十一，刻意地略去了前面的幾頁史實介紹，只截取一頁，並特意圈出資料二，便足以誤導眾生，以為教科書作者黑心賣國，企圖把英國觀點灌輸給香港學生！這種引導性的手法近年在手機信息中層出不窮，或以偏概全，或扭曲抹黑，誤導香港人以為中史教學問題非常嚴重，因而得出香港殖民地教育陰魂不散的結論。

其實，出了嚴重問題的並不是香港的中史教育，而是某些「有心人」和某些網媒不擇手段的扭曲和誣衊的慣性手法。手機使用者一不留神，便上大當了。其實只要想深一層，香港教科書是出版社的大生意，經重重人手審閱，還要通過教育局審查的關卡，又怎可能出現這種立場嚴重偏頗的內容呢？

奉勸大家，小心提防，以免被騙。

（後記：事件鬧大之後，引述史景遷的那段文字是否準確引起了不少爭議。那是有益的學術爭論，與本文討論的政治加害事件屬不同層面的事，筆者就不在這裏談論了）

作者是立法會教育界議員

[葉建源]