黃伯農：從近年印度與華關係變化 看大流行下中國如何調整南亞政策

本文梳理近年印度與華關係變化。雖然美國和印度表面上共識建設一個「自由及開放印度-太平洋」（Free and Open Indo-Pacific; FOIP），但戰略考量各有差異，未有形成圍堵中國的聯合力量。

印度強調包容性

2月下旬，特朗普訪問印度，成為美國連續第四任訪印的總統，反映美印關係一直得到兩國政府重視。然而，分析對特朗普是次出訪成效莫衷一是。

美印深化了防務合作，為維持FOIP作出實質行動。但美印貿易逆差談判沒有進展，令人懷疑印度會否完全依從美國戰略路線，特別是對華政策。分析指印度仍會堅持「戰略自主」（strategic autonomy）。

印度認同美國視北京為主要競爭對手。但為了避免與中國衝突、鼓勵北京投資印度及改善印中貿易逆差，新德里希望能與美國、日本、澳洲和東盟等強化合作，以不排斥中國的基調下建設FOIP，強調印太包容性（inclusiveness）。

印中互動規律

近年印中合作互動可以「求同存異」來形容。總理莫迪2014年上台以來，為營造友好氣氛，未有公開接見達賴喇嘛，沒有邀請西藏流亡政府領袖Lobsang Sangay參加2019年印度政府宣誓就任儀式，亦沒有公開評論新疆和香港等事務。

北京便作出相應行動。在聯合國安全理事會，中國沒有阻止「1267政權制裁委員會」將巴基斯坦組織Jaish-e-Mohammed領袖Masood Azhar列為「恐怖分子」。北京也容許安理會的「財政行動工作小組」（Financial Action Task Force）將巴基斯坦列入「灰色名單」（grey list）之內，使安理會可以限制和懲罰巴基斯坦涉恐怖主義財政和洗黑錢活動。

過去幾年，北京致力改善雙邊貿易不平衡問題，買入更多印度漁農產品，批准印度醫藥公司向中國公營醫院供應藥品。2017至2018年，中印雙邊貿易便錄得25%增長。2016/2017年度至2018/2019年度之間，印度整體貿易逆差由47%收縮至29%。中國對印度投資額也增長，估計已達120億至160億美元。

印度也批准中國銀行在孟買開設分行，批准華為參加發展印度5G網絡試用。為加強互聯互通，兩國增加了航空班次。印度也繼續參與上海合作組織和亞投行等組織。

分歧持續

印度與中國的基本分歧持續。首先，自習近平2012年上台以來，兩國邊界糾紛持續。繼2013年4月和2014年9月邊界衝突，2017年6月至8月中印軍隊於洞朗（Doklam）對峙。雖然兩國有討論解決方案，但未有達成協議。北京不同意莫迪建議去重啟「實質控制線」（Line of Actual Control）的談判。印度也不同意北京建議去訂立「行為守則」（Code of Conduct），恐怕會限制印度在邊界地區強化基建設施。

印度收容達賴喇嘛和西藏難民繼續使北京關注和猜忌。由於達賴年事已高（84歲），兩國對繼任人選方法存在分歧，北京堅持為中國內政。

兩國對於由中國流經印度東北部至孟加拉的布拉馬普特拉河（Brahmaputra River）有分歧。印度關注中國建造水壩，可能引走河水和漠視印方權利。自2017年洞朗對峙以來，北京暫停與印度分享水壩水力數據，使印度感覺北京用此作制約手段。

北京與印度周邊國家發展的政經和軍事關係正急速改變印度洋和南亞地區的安全地形。印度覺得北京沒有尊重印度底線，也沒有約束鄰邦行為。中國與巴基斯坦發展「中巴經濟走廊」（China-Pakistan Economic Corridor）使新德里不安。印度反對「一帶一路」，以尊重主權、維護領土完整、管治透明度和可持續性等為藉口，去批評北京導致債務負擔和戰略競爭。

印度拒絕參加中國支持的「區域全面經濟伙伴計劃」（RCEP）—— 一個由東盟十國、澳洲、中國、日本、韓國和新西蘭協議的自貿協定。理由是要避免因中國利益而生的不利影響，擔心協議會導致入口增加，影響印度農民、小企業和廠商利益。

以印太多極對冲中國

沿用「向東行動政策」（Act East Policy），莫迪擬以印太多極對冲中國崛起。有人認為莫迪政策以東盟為本，但近年中國-東盟貿易量已比印度-東盟貿易量超出6倍，印度已調整策略。

比較中國、美國、澳洲和日本，印度貿易量佔GDP的百分比最高，有49%，而當中的90%是海上貿易。印度貿易量偏重向西路線多於向東路線（見表）；她向印度洋出口量多過向太平洋出口量約25%。如果將歐洲計算在內（即包括經紅海和好望角的海路貿易），印度洋貿易額已佔總量的50%，其中出口量錄得雙倍。印度的能源生命線也是印度洋，63%石油來自中東。所以印度洋是印度國家命脈所在，歐洲和太平洋才是發展空間。

要保住印度洋，自2010年來，印度外交政策將世界分為3個領域：全球、區域（印太）和地區（南亞）。新德里的主要難題在於區域（中國）和地區（巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、馬爾代夫和尼泊爾等）。南亞多國與北京漸行漸近，印度又不能獨力對抗中國，她便需與印太其他國家發展戰略關係才可抵消北京在周邊釋出的地緣壓力。

印度理解特朗普推動FOIP的意圖是想藉印太各國力量去為美國去「離岸平衡」（offshore balancing）中國崛起。然而，為避免與中國衝突，印度只看FOIP為一多邊框架，並保持距離，才能達「戰略自主」。換言之，印度雖跟隨日本原意包容中國於FOIP之內，但其實是想藉FOIP內多極力量對冲北京，為印度謀求更大利益。

政策建議

新冠肺炎為莫迪政府帶來考驗，莫迪不想因疫情失去龐大賤民種姓選民人口的支持。隨着疫情蔓延南亞區，北京一方面需以人道理由支援印度抗疫，另一方面則要強化南亞小國嚴防疫情失控措施。於兼顧保護印度和各小國的「抗疫主權」的大前提之下，北京可望既能繼續與印度求同存異，又可深化與各南亞小國關係。讓小國們續以中國對冲印度，抵消印度以FOIP多極對冲中國的力量。

作者是英國巴斯大學政治、語言及國際研究學系副教授

[黃伯農]