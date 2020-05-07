李立峯：攬炒論的過去、現在與未來

反修例運動的政治機會

去年9月初，鄧鍵一寫過一篇文章，指攬炒其實是一種理性博弈。用社會運動研究的語言來說，攬炒論的基礎，是運動支持者如何理解反修例運動的政治機會（political opportunity）。傳統的社運理論認為，一場社會運動之所以興起，是因為政治機會的出現。一場運動要取得成果，也在一定程度上視乎有沒有相應的政治機會。那麼，回到去年，有可能使反修例運動取得成果的政治機會是什麼呢？對很多運動支持者來說，就是中國內部有經濟下滑以至爆破的風險，對外則遇上中美關係緊張，一帶一路的發展也不見得暢順，中國在國際上遇上一定的挫折。這兩個內外因素又是緊密相關的：正是因為中國要應付內部經濟危機，所以更不能不顧國際因素，同時，香港作為國際金融中心，始終是中國與外部世界之間的重要橋樑。

所以，運動要取得成果，就要引入「國際」這個制衡力量，迫使中國政府對香港不能「亂來」。這個對政治機會的理解，解釋了為什麼反修例運動那麼重視「國際線」，也解釋了攬炒論的起源。去年8月中下旬，正是輿論關注中國政府會否出動武警甚至解放軍鎮壓運動的時候，對運動支持者來說，「大陸會出解放軍」這種風聲，無異於一種恐嚇，在面對這種恐嚇時提出「攬炒論」，基本上就是認為自己看到了對方的底牌，然後「大番你轉頭」。

自從去年9月左右，「中央出動解放軍」的疑慮大致上已經消失，不過大家明白，就算不出動解放軍，只要抗爭繼續升級，衝突持續，整個局勢仍會對社會和經濟造成負面影響，亦可能迫使政府或警察犯下足以促使國際社會有所反應的錯誤，所以仍然有機會造成攬炒的效果。所以，攬炒論仍是反修例運動重心論述之一。

運動參與者對攬炒的想像有細微轉變

不過，由去年9月到今年1月，隨着社會衝突造成的負面效應開始浮現，運動參與者對攬炒的想像，是有細微轉變的。筆者記得在去年9月做過幾個反修例運動參與者的焦點小組訪談，提到攬炒的時候，大家都很支持，但筆者也有一種感覺，是參與者對攬炒將如何影響一般市民以至自己的日常生活，並沒有想得清楚。這一點，在之後的幾個月是有轉變的。附表顯示了筆者的研究團隊在去年9月15日、10月20日、12月8日，以及今年1月1日4次遊行中的調查結果，在每一次的調查中，大部分被訪者均傾向同意幾個攬炒論中的說法，其中八成以上遊行人士同意，如果香港出現極端情况，北京政府的損失會比香港的損失更多。同時，七成或以上遊行人士同意，在國際社會關注下，香港局勢更壞其實對運動更加有利。

整體而言，遊行人士對攬炒論的認同程度，從9月到年底沒有明顯轉變，唯一有轉變趨勢的是遊行人士認為攬炒對自己有沒有影響。去年9月15日的調查中，近65%的被訪者同意，即使反修例運動會嚴重打擊香港經濟，也只會損害既得利益者，對自己則沒有什麼影響。其後的數次調查中，認同這一句子的被訪者比例一直下降﹙縱使下降幅度不算太大﹚，到了1月1日的元旦遊行，同意該句子的被訪者比例是55%，比3個半月前下降了10個百分點。

可以說，攬炒論在開始時有「鬥大」的意味，不少運動參與者對攬炒的實際影響未必深究。但隨時間過去，一些經濟問題開始浮現，運動參與者也開始「面對現實」：如果真的攬炒，很難對自己沒有負面影響。但從另一角度看，附表的數據也顯示，在去年底的幾個月之間，縱使愈來愈多運動支持者承認攬炒會影響自己的生活，但整體上對攬炒論的認同並沒有多大的下降。

政府及建制派的輿論操作

當然，附表記錄的，已經是去年年底的狀况，而且也限於遊行參與者。在經歷了肺炎疫情之後，經濟受到了更快速的打擊，而且狀况在未來的一段時間也將會非常嚴峻，運動支持者以至廣大市民會如何看待「攬炒」呢？也是在這個不確定的情况下，政府以及建制派開始高調使用「攬炒」一詞，並對其作出嚴厲批評，攬炒一詞的應用範圍也愈來愈廣泛，已經等同於「不顧一切搞破壞」的意思。於是，議會抗爭是「政治攬炒」，街頭行動是「暴力攬炒」，連「黃色經濟圈」這不外乎是政治消費的行為都被批評為攬炒。

這個輿論操作的目的，大概是要將已經無可避免的經濟嚴重下滑，歸咎於社會運動和民主派的「35+」計劃。這官方論述的目標受眾固然不是反修例運動最堅定的支持者，而是在去年下半年一直傾向同情運動的中間派市民，以及建制派的支持者。事實上，去年8月中大傳播與民意調查中心的全港民調，就顯示64%受訪者同意修例風波持續下去會嚴重拖累經濟，但當時有57%的市民認為若經濟受損，特區政府的責任最大，認為示威者要負最大責任的只有8.5%，有10.8%認為泛民議員要負最大責任。當權者會希望改變這些數字。

運動支持者以外的民意是未知數

民情會轉變嗎？攬炒論的基礎之一，是香港的情况已經太壞，沒有什麼可以輸掉，對運動支持者來說，過去一個月左右的各種大小事情，應該都在強化這種觀感，運動支持者對攬炒的支持應該不會怎樣下跌，但運動支持者以外的民意，始終是未知數。客觀經濟環境已變，官方的論述策略已有所不同，在全球疫情下，坊間亦開始有不少全球去中國化的討論，在文章開首提及的、攬炒論所建基於的政治機會，可能也有了變化，運動如何繼續論述攬炒是一個值得關注的問題，也很可能會影響着民意的發展。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

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[李立峯]