呂秉權：奔湧吧，年輕人！

短片誇讚年輕人自信、創新、敢於探索、有選擇的自由和權利，能「把經典的變成流行的，把學術的變成大眾的，把民族的變成世界的」。文中又有可能是寓意習近平新時代的伏筆，並賦予一重國家意義，指「你們有幸遇見這樣的時代，但是時代更有幸，遇見這樣的你們」，「因為你們，這個世界會更喜歡中國，因為一個國家最好看的風景，就是這個國家的年輕人」。

（小插曲：當台詞講到「你們有幸遇見這樣的時代」時，畫面正播着一男生拿着美國隊長的盾牌奔走，未知是否政治不正確？）

「五四精神」不止愛國

綜觀目前，中國和世界上很多青年的物質和生活條件，無疑比以前有所進步，但他們真的有選擇的自由和權利嗎？

中國年輕人能否自由地創作小說和電影？（有內地導演兩年間被審死五至七成劇本）

他們能否看到不被刪剪的外國作品？

他們有翻牆的自由嗎？他們在網上評論和轉發會否被指妄議中央？

他們有看新聞的自由嗎？（北京3名「90後」因備份武漢肺炎敏感報道，上月被當局帶走）

他們有真正的宗教信仰自由嗎？

他們有實踐《中國憲法》第35條的自由嗎？（中華人民共和國公民有言論、出版、集會、結社、遊行、示威的自由）

他們有支持香港年輕人的自由嗎？

他們有講真話而不被報仇的自由嗎？（李文亮等「武漢八君子」）

被關新疆再教育營的維吾爾人，有人身、宗教、語言、文化、生活和一家團聚的自由嗎？

又說中國青年自信，中國的「戰狼外交」自信，是不是一種良好示範？

回顧「五四精神」，它並不止是一場狹義的愛國運動，它更是一場廣義和持久的反傳統、反封建，提倡「德先生」和「賽先生」（民主和科學）的新文化運動。

學者余英時指，五四作為知識和文化革新運動，其精神源頭在西方。

可惜，當「五四」紀念落入中共手裏，立即降格，倒退萬步，扭曲成一場狹隘的「愛中國共產黨運動」，「德先生」和「賽先生」已被拋棄。

為何規定愛黨 不允獨立思考？

中共總書記習近平在去年紀念五四百周年的講話中表示，「新時代中國青年要聽黨話、跟黨走」，「新時代中國青年運動的主題，新時代中國青年運動的方向，新時代中國青年的使命，就是堅持中國共產黨領導」，青年要感恩黨和國家，而「當代中國，愛國主義的本質就是堅持愛國和愛黨、愛社會主義高度統一」。

為何一定要規定青年愛黨而不讓他們獨立思考，自己決定愛與不愛？這不是他們的抉擇和自由嗎？

為何他們一定要聽黨話、跟黨走？黨服務人民，不應該是黨聽人民話、跟人民走嗎？黨在歷史上屢犯錯誤，錯或有可能錯的話都要盲目跟隨嗎？

習近平的說法顯然與中共始創人、有份發起新文化運動的陳獨秀的主張背道而馳。陳獨秀在《新青年》（更名自《青年雜誌》）創刊詞〈敬告青年〉中表示，青年要「自主的而非奴隸的」、「進步的而非保守的」、「世界的而非鎖國的」。

「德先生」被抵抗

要「德先生」在中國落地生根，中國青年真的要奔湧。

根據聯合國的定義，民主的要素包括：尊重人權和基本自由；結社自由；言論自由和意見自由；依法取得和依法行使權力；舉行定期的、普遍投票的自由公正選舉，並以不記名方式表現人民的意志；政黨和組織多元制；權力分立；司法獨立；公共行政透明化和問責制；自由、獨立和多元的媒體。

不過，這些民主做法對中共而言都是邪路。人民有自由代表自己受挑戰，有真正選舉代表權力被攤薄，多黨制代表自己有機會落台，權力分立意味自己被制衡，司法獨立結束黨大於法，行政透明和問責制等於不能隱瞞和有錯必究，獨立媒體將黨的喉舌變為人民喉舌。

為了抵抗「德先生」等普世價值，在意識形態上，有指習近平有「七不講」，禁區包括：普世價值不要講、新聞自由不要講、公民社會不要講、公民權利不要講、中國共產黨的歷史錯誤不要講、權貴資產階級不要講、司法獨立不要講。

制度上，習近平不再提政治體制改革、復辟國家主席任期無限制、「集體領導」變「定於一尊」、搞個人崇拜等。

思想籠牢 「賽先生」如何站起來？

至於「賽先生」，中國青年亦要奔湧。

北大張維迎教授2017年在該校一個畢業禮上致辭時，引述英國科學博物館的學者Jack Challoner的統計，指出最近500多年，全球800多項重大發明（包括手術鉗、安全帶、電子助聽器等）中，沒有一項是來自中國的。

張維迎分析道，「問題顯然出在我們的體制和制度。創造力依賴於自由！思想的自由和行動的自由。中國體制的基本特點是限制人的自由，扼殺人的創造性，扼殺企業家精神。中國人最具創造力的時代是春秋戰國時期和宋代，這不是偶然的。這兩個時代也是中國人最自由的時代。」

浙江大學教授黃河清則說，「1949年後中國大陸的人文環境科研環境，較前半世紀的戰火為禍更烈更深，科學家不僅不能靜心研究科學，更遭全面的整肅，又如何能產生科學大師？！」

黃教授列舉了其中10位遭整肅至死的兩院院士名單，他們包括：謝家榮（中國礦牀學奠基人）、周仁（冶金學家）、許寶騄（數學家）、葉企孫（中國近代物理學奠基人，15位「兩彈一星元勳」皆出其門下，李政道、楊振寧也是其學生）、饒毓泰（中國近代物理學奠基人）、張景鉞（植物形態學家）、鄧叔群（森林病理學創始人）、梁思成（建築師）、曾昭掄（中國化學學科奠基人）、王家楫（中國原生動物學奠基人）。

這些院士如果不被鬥死，中國的成就何止今天？

沒有「講真話的空間」、「獨立之精神，自由之思想」，中國到底如何創新、如何做科研而不止是搞技術？

去年，國學大師王國維在清華大學刻有「獨立之精神，自由之思想」的紀念碑被圍封；另外，包括復旦大學等多間大學的章程被修改，刪去「獨立之精神，自由之思想」的相關內容，加入堅持中共全面領導的最高思想。

此外，內地正修改大中小學教材，內容要求「必須體現黨和國家意志」，又嚴格禁止或限制使用境外教材。

如此思想籠牢，「賽先生」在中國如何能真正站起來？

為此，內地學者專攻其中一門最有前途的研究，那就是鑽研「習近平新時代中國特色社會主義思想」。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]