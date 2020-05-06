陳景祥：大報復——美國對華拉下「經濟鐵幕」

不管誰勝選 中美對抗不可能逆轉

配合特朗普的「攻勢」，國務卿蓬佩奧近期不斷指中國沒有及時向世衛通報疫情，並指有「大量證據」證明病毒與武漢實驗室有關；他又指中國趁疫情大流行在南海「欺負鄰國」，對台灣施加軍事壓力，又侵蝕香港的自治權……

疫情在美國仍未過去，但特朗普已經準備向中國展開連番攻勢，因為美國大選日期漸近，以目前美國經濟狀况尤其失業率大幅上升，對特朗普選情絕對不利，藉着向中國「宣戰」挽回頹勢是必然的手法！

民主黨總統參選人拜登同樣以攻擊中國作為競選宣傳主打，據《紐約時報》的分析，拜登陣營特別針對特朗普一系列「對華友好」表態，特別是3月27日記者會上特朗普仍聲稱「我們與中國的關係非常好」。可以說，針對中國已經成為華府政治的主流，11月大選結果不管誰人勝出，中美對抗之勢都不可能逆轉。

以美國為首的「五眼聯盟」（由美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭五國組成的情報聯盟）也加入戰團，澳洲《星期六電訊報》上周五公開一份「研究檔案」，指中國蓄意隱瞞、並摧毁疫情爆發的證據，導致全球數以十萬計的人死亡。

針對行動陸續有來 全面「扺制」絕不易

西方陣營大造輿論，是為疫後全球政經版圖重新洗牌佈局做好準備；這場新佈局的重要性，足可跟1970年代初美國宣布布雷頓森林體系結束、美元放棄金本位，及1991年蘇聯解體東歐變天相比，這兩件歷史大事分別以美國和蘇聯為主角，一個捱得過去，另一個從此消失。這次新冠疫情之後的變局以中國為中心，結局如何充滿懸念！

針對中國的行動陸續有來，第一波相信是追究責任，要求中國賠償。從現在索償國紛紛提出天價賠款看來，是造勢「靠嚇」多於實際想得到賠款（見上周三本欄〈冇得賠——向中國索償的政治角力〉），中方一定不會答應，提了也是白提。

第二波是減少甚至逐步切斷跟中國的貿易，或如美國一樣向中方徵收懲罰性關稅，如此一來，中國必會作出反制，向對手徵相同的懲罰性關稅。自中國加入世貿之後，西方發達國都成為了中國主要貿易伙伴，以「五眼聯盟」中幾個國家為例，英國在2019年對華出口佔其商品出口總額7%，中國是英國第三大出口市場，僅次於美國和德國。

加拿大在2019年對華出口下跌16%，主要因華為孟晚舟被加拿大拘押導致，但中國仍是加拿大的第二大貿易伙伴。

澳洲在2018至2019年跟中國的貿易額達2350億澳元（約1500億美元），中國是澳洲最大貿易伙伴。近年兩國外交關係緊張，澳洲立法限制中資對某些戰略企業的投資，但2019年中澳雙邊貿易仍然錄得20%增長。

在龐大的商業利益面前，西方國家會否願意跟隨美國堅持要打擊中國，甚至作出制裁行動？以美國帶頭要求盟友制裁華為為例，行動算不上成功，德國和英國都只答應有限度購買華為的設備，但不會全面封殺；要在貿易上全面「扺制」中國，難度更大，絕不容易。

「世界工廠」轉向「世界市場」

第三招是企業撤出中國，在全球生產鏈中跟中國脫鈎，減少依賴大陸的供應。事實上，自2018年3月美國對全球徵收鋼鋁稅開始，美中就關稅問題一直糾纏不休，其後美國進一步在科技領域制裁中國，在大陸設廠的供應商為規避風險，已開始外移，一場全球產業供應鏈的轉移潮正逐步展開。

根據調查，生產線和供應鏈的調整期約在12個月左右，據內地商務部統計，從2018年7月美國加徵關稅之後，下半年新加坡、台灣、美國、英國、荷蘭等在中國大陸的投資都出現萎縮。亞洲國家及地區如韓國、日本、台灣、新加坡等也出現在大陸進口佔比下降的現象，反映亞洲國家及地區正將它們的供應鏈移離中國大陸，令來自台、日、韓、星等製造業零組件進口需求有所減少（參考〈貿易戰下，由中國大陸投資與貿易看供應鏈的可能變化〉，中華經濟研究院，2019年11月）。

但是，全球生產鏈轉移是一個漫長過程，要跟中國大陸「脫鈎」也非短期內可以成事，而中國應對新形勢也開始變招，包括更大幅度開放市場、創造更有吸引力的投資環境，由「外向型經濟體制」轉向「開放型經濟體制」，進一步開放市場，吸納全球商品流入，提升內需市場，推動大陸由「世界工廠」轉向「世界市場」。

美國「逼走」與中國「擺脫」

有人把當前的中美對抗說成是新冷戰，美國前財長保爾森（Hank Paulson）接受內地「第一財經」訪問時，形容中美摩擦令世界經濟「落下鐵幕」（2019年11月）。冷戰年代，美國用盡方法全方位封殺蘇聯，但當年美蘇兩大陣營是各成一個系統，互不往還，更遑論有什麼合作！如今中國卻是美國主導下世界經濟秩序的一員，彼此「高度融合」，各自都有得益。

美國過去的主要對手，在軍事或政治上或可與美國匹敵（如二戰時的德國、日本，戰後的蘇聯），但經濟上跟美國都無法抗衡，而現在的中國大陸，正是在經濟實力上足以跟美國競爭的對手，對美國來說，這是從未遇過的。

如果美國要築起一道「經濟鐵幕」對付中國，其中一個方法，就是把中國從現有的國際經濟體系中「逼走」，用美方的說法，就是不讓中國再享用目前全球經濟體系的好處。要把中國「逼走」，美國霸權仍然有足夠力量，包括科技霸權、美元霸權、軍事霸權、輿論霸權。在新冠疫情「責任誰屬」的論述中，美國的輿論霸權盡顯其威力，中國窮於招架，只能處於下風。在軍事、金融和科技領域，美國也會繼續孤立中國，削弱中國的影響力。

中國的應對方法，是另訂標準、另起爐灶，5G發展和北斗導航的開發，都是中國擺脫美國規則和標準的開始；最新發展，是中國突然全力推動數字貨幣（digital currency），背後用意，相信是要擺脫美元霸權另建金融秩序的另一嘗試。

未來日子，將會充滿變數和風驗，疫情過去，並不表示生活可以回復正常，相反，日子可能變得更加艱難。

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]