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2020年5月6日星期三
蔡子強
筆陣
筆陣：匯豐緣盡：世間本無天荒地老／文：蔡子強
聞風筆動：李慧琼周五主持內會 兩營料肢體衝突難免／文：李先知
陳景祥：大報復——美國對華拉下「經濟鐵幕」
呂秉權：奔湧吧，年輕人！
林緻茵：哪些中央機關在處理港澳事務？
沈舟：憲法未曾適用大陸 何以適用香港
陳志豪：是時候研究制定逐步「解封」安排
筆陣：匯豐緣盡：世間本無天荒地老／文：蔡子強
【明報文章】作為存戶，我與匯豐的緣分，早已終結；作為小股東，我與匯豐的緣分，將也時日無多。或許，世上真的並無天荒地老。小時候的匯豐小錢罌，是溫馨、美好的回憶，但可惜，卻也只能把它永久封存在記憶之中了。
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筆陣：匯豐緣盡：世間本無天荒地老／文：蔡子強
聞風筆動：李慧琼周五主持內會 兩營料肢體衝突難免／文：李先知
陳景祥：大報復——美國對華拉下「經濟鐵幕」
呂秉權：奔湧吧，年輕人！
林緻茵：哪些中央機關在處理港澳事務？
沈舟：憲法未曾適用大陸 何以適用香港
陳志豪：是時候研究制定逐步「解封」安排
聞風筆動：李慧琼周五主持內會 兩營料肢體衝突難免／文：李先知
陳景祥：大報復——美國對華拉下「經濟鐵幕」
呂秉權：奔湧吧，年輕人！
林緻茵：哪些中央機關在處理港澳事務？
沈舟：憲法未曾適用大陸 何以適用香港
陳志豪：是時候研究制定逐步「解封」安排
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