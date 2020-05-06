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蔡子強

筆陣

筆陣：匯豐緣盡：世間本無天荒地老／文：蔡子強

【明報文章】作為存戶，我與匯豐的緣分，早已終結；作為小股東，我與匯豐的緣分，將也時日無多。或許，世上真的並無天荒地老。小時候的匯豐小錢罌，是溫馨、美好的回憶，但可惜，卻也只能把它永久封存在記憶之中了。

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