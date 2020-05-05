歐陽五：「真攬炒」正脫去虛偽外衣

攬炒，即同歸於盡，玉石俱焚之意。該詞從「反佔中」恢復期（2014年12月後）到「修例風波」開始進入大眾視野並流行，一定程度也反映本港近年社會思潮愈趨激進。以最為極端的「暴力攬炒」為例，其行為被指兼具恐怖主義特徵，用極具殺傷性的暴力破壞和恐嚇，試圖達到目的。

「攬炒」這一原本並不常用的詞語概念化、戰術化後，給香港社會帶來的，是後患無窮的紛擾和破壞。在「攬炒派」的極力號召下，不僅是「暴力攬炒者」難耐「疫動的心」，在立法會，泛民議員近半年的「拉布」行為被批為「政治攬炒」，內務委員會甚至就此停擺；社會撕裂激增下，極端人士鼓吹擴大所謂「黃藍經濟圈」分野，「經濟攬炒」言行不斷。

「攬炒」劇目演出至今，已遠遠脫離最初遊行示威的訴求，而是在極端情緒的渲染下，變為了單純不顧一切的毁滅。如今最新鼓吹的劇本「真攬炒十步」，內容中的一系列沙盤推演，在主觀臆想出的「街頭抗爭」、「血腥鎮壓」、「香港社會陷入停頓」及「西方對華政治經濟制裁」處畫下句點，並為之冠以「香港宿命」，是真正褪去了所謂「攬炒」的虛偽外衣。宿命是假，索命是真。

北京斷然不會任由情勢失控

所謂的「真攬炒」，是徹底置普通民眾的生命與正常生活於不顧。疫情之下，本港失業率已錄得近10年來高位，經濟民生面臨多重困難。如果說，本港的深層次結構性問題已讓底層民眾的生活十分艱困，則所謂「真攬炒」行為，不僅沒有給出任何建設性的「良藥」，反而是落井下石地為本港開出了一副加速病情惡化的「毒藥」。劇本既不「派糖」，亦無飯食。尋常人家當如何為生計準備？循此路徑，港人非但不是「攬炒」，而是名副其實的「自炒」。更何况，鼓吹者自身都事先言明，「真攬炒」之後發生什麼事，已不能預見。對民眾不負責任的態度，一如6年前的「佔中」——只管煽動，不管善後。民眾自當認清形勢，勿盲目跟從。

所謂的「真攬炒」，也是徹底置國家發展與安全於不顧。鼓吹者將香港擺上賭枱，即是源於香港一直以來在國家發展過程中扮演的特殊地位。作為國家最開放的城市之一，香港不僅是東西交流的橋樑，也是全球資本的樞紐。以此相逼進行博弈，或許勝算最大。然而，從中共十九屆四中全會提出一系列治港新思路，到近期港澳辦、中聯辦等治港機構框架的調整，可知北京已然先行一步，有所準備，斷然不會任由情勢失控。

毋須諱言，「一國兩制」作為開創性的事物，在港實踐遇到許多新問題、新挑戰，香港社會本身的諸多深層次、結構性問題也慢慢顯露，有待解決。但港人或許都該問問自己，香港的現狀是否真到了要玉石俱焚的「真攬炒」地步？

回歸以來，香港的「三大中心」地位不斷穩固，法治核心價值深入人心，民眾的權利與自由穩步提升。眼下，在多重困難與無大規模封城的局面下，也交出了典範式的抗疫百日成績單。而讓香港保持了25年之久的全球最自由經濟體旁落的，讓法治遭到嚴重侵蝕和踐踏的，阻撓防疫和疏困資金通過的，正是所謂的「真攬炒」。

現在，「真攬炒」正在脫下虛偽外衣。港人當更加認清，其並非香港尋找希望的宿命，而真真是索要你我之命。

作者是時事評論員

[歐陽五]