何靜瑩：京自揭面目 港抗爭須鬥「軟」不鬥「硬」

攬炒抗爭心志取代綏靖政策

市民覺悟到乖乖接受虛假「一國兩制」，香港必亡，故此，唯有以「攬炒」的抗爭心志取代綏靖政策。「攬炒」並非漫無目的玉石俱焚（傻嘅咩！），而是一種抗爭心態，垂死抵抗政權扼殺基本法、令「一國兩制」名存實亡、摧毁香港。

如何避免攬炒？中共只需尊重「一國兩制」，如實按照基本法承諾，允許香港雙普選，給予「港人治港、高度自治」，中國只管外交和國防，該守法的守法，該降溫的降溫，該聆聽的聆聽，該沉默的沉默。

特區政府舉辦連串活動紀念基本法頒布30周年的同時，中聯辦發稿稱中聯辦及港澳辦「不是基本法第二十二條所指的一般意義上的『中央人民政府所屬各部門』」，並自行加插「監督權」，偕同特區政府半推半就的「自閹」配合，正式自行提升地位於基本法之上。泱泱大國連同一幫簇擁政權之士，竟與香港捉起字蝨來，又未能解釋為何中聯辦同時享受第22條賦予的特權，獲豁免起碼逾2億元印花稅。

暗中運作多年的西環「監督權」正式現形，進入「一國一制」時代，令習慣了「眼不見為淨」的香港人，一時愁雲慘霧，但會逐步明白，以往我在明、你在暗，摸不清你真正厲害還是故弄玄虛、有否積極干預香港運作還是謠言。被香港動盪及國際列強逼得緊了，一直在海底「悶聲」航行的潛艇終被迫浮上水面，雖然殺氣騰騰、面目可憎，但總算讓人看得見真面目，大家就不能麻醉於虛假希望。只要看得見，抗爭運動就會更團結、更目標清晰。

雞蛋當然不跟高牆鬥「硬實力」，鬥的是香港唯一可恃的強項、中國做極都做不好的一環──「軟實力」。縱使香港一向賴以成功的法治制度、言論及新聞自由均受中共衝擊而減退了一大截，令「軟實力」相對降低，但香港仍有一個富活力的公民社會、良好公民質素、醫療研發、世界100強的大學、令別國欣賞的價值觀和抗爭精神……香港人只能倚靠「軟實力」，用民間力量撼動國際社會甚至國內同胞，令海外人士欣賞香港、聲援支援香港人。

換言之，2020年香港抗爭運動必須從效果有限的街頭暴力、燈蛾撲火式送頭行動，提升至長期的本土抗爭及國際戰線。

面對中國這艘終於露出水面的潛艇，香港人要做幾個角色：（1）哪怕香港渺小如橡皮艇、救生艇、舢舨，都要保住性命、保存實力，發展「黃色經濟圈」，伺機出動，用空間換取時間；（2）當國際社會逐漸從迷信中國「和平崛起」的虛假希望中覺醒，追究中國隱匿疫情之際，香港人也要做衝浪者，坐在衝浪板上凝神注視各國與中國博弈，等候時機乘風破浪──乘「百國聯軍」之風，破中共淹沒香港之浪。

無論你在橡皮艇、救生艇還是衝浪板上，要知道「等待mode」不代表抗爭熱情減退、什麼事都不幹。「等待mode」是靜觀其變，也用心解讀信息和資訊，尤要分辨來自中共「七分真三分假」資訊及旨在製造混亂信息的大外宣。深入觀察和解讀形勢，一旦有機會便能作出適時適量的干預行動──機會通常出現在對方出錯的時候。

香港人的干預行動

在國際社會圍堵中國的過程裏，香港抗爭的「be water」精神不變，延續創新、多變、多樣化的干預行動：說真話、當吹哨者揭露政權不公不義，做獨裁者的照妖鏡和放大鏡，揭走其一層又一層的遮醜布；盡公民責任投票和遊行；不讓財政儲備以大白象工程之名落入政權代理人口袋。

香港就是中共揮之不去的「濕疹」！在亂世中，尤其是大國之間的角力中，香港抗爭者保持靈活睿智變招變陣、時虛時實，出沒於任何時間場合，亦可暫時消失得無影無蹤。濕疹的殺傷力雖有限，卻帶來奄奄悶悶的無窮滋擾，削弱對方專注力，令其精神恍惚、沉不住氣繼續出錯。香港抗爭運動間接令蔡英文總統連任，發揮了意想不到的「濕疹」功能！

各人有各人的難處，就算你選擇移民也不用自責；你仍可讓香港抗爭精神遍地開花，在世界不同角落乘風破浪。剛於台北開張的銅鑼灣書店和保護傘餐廳是積極例子，香港留學生和流亡人士出席外國國會聽證會，讓悲情化為激情、流亡變成凝聚力，繼續燃燒不認命、不放棄的抗爭力量。

這種自強不息、獨立思考和追求社會公義的心志，正是崇拜權力的人最缺乏的高尚情操，也是獨裁者最懼怕的人民質素。

（作者電郵：ada.ho@paxxioneer.com）

作者是互聯網公司創辦人及行政總裁、《扮有料，只會死得更快》作者

[何靜瑩]