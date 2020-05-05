梁美儀：警權高高在上

擁有公權力的人，尤其是執法權力的人，一個微小的舉動，也可讓人感到害怕，感受巨大的壓力，所以他們的一言一行，應比普羅大眾更謹慎，更沉着。

助理警務處長陶輝及其任職警長的妻子張雅詩，上周被《蘋果日報》揭發涉嫌違規入住及出租牌照屋後，張的個人facebook帳戶頭像被發現換上負責有關報道的採訪主任相片。更換帳戶照片是否出自張雅詩之手，雖未獲當事人或陶輝證實，但如果張雅詩的帳戶不是被人駭入修改的話，張這個小動作代表着什麼？是想告訴當事人：我知道是你幹的好事？公開傳媒工作者身分，客觀效果會令對方感到壓力，也可能令對方成為網絡欺凌的對象，受到各方滋擾。

針對不聽話傳媒 成維護政權手段？

隨着北京治港手腕愈來愈硬，警權像同步無限制擴張似的，不但對示威者拳打腳踢，「鐵馬」撞向人群也沒什麼後果，罵市民做「曱甴」、罵記者做「黑記」已成警員間共通語言。有北京「撐腰」，但凡是北京眼中的搞事分子，警隊出手也夠硬。

撇除政治立場，該報在處理陶輝這則新聞時，是扮演傳媒監督社會的角色，一如之前有傳媒報道律政司長鄭若驊獨立屋有僭建、財政司長陳茂波與家人經營劏房一樣。我們很難想像，有天鄭若驊和陳茂波會將臉書個人頭像，改為負責有關報道的記者大頭。

張雅詩的舉動，也不是什麼個別事件，之前尚有警員在直播鏡頭前展示「立場」記者身分證；以電筒在警方記者會上抗議警員對傳媒濫用暴力的女記者，其曾被拍攝記錄的記者證，之後在建制群組流傳。這是否代表針對不聽話傳媒，已成為槍桿子維護政權的手段之一？若朝向這方向走的話，香港步向威權政治已愈來愈近。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]