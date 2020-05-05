劉進圖：設限聚令為防疫 非為鎮壓

香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》對群組聚集的定義是：「多於4人的聚集」，這個定義沒有詳細說明何謂「聚集」，需要從法例上文下理和立法用意來推敲。警方以「共同目的」作為單一衡量準則，錯誤在於忽略了更重要的與傳染風險相關的衡量準則，容易造成荒謬的、毫無必要的、與防控疫情無關的、限制公民自由的執法行動。

以五一當天重開的黃大仙祠為例，進祠者不可超過4人一組，大殿前擺放約20張跪墊，跪墊間相距大於1米，按照警方的邏輯，大殿前這20名善信抱有共同目的，參與了到黃大仙祠祈福的公眾活動，無論是否相隔1.5米，均屬於違反限聚令的群組聚集。按照同樣邏輯，在公園或廣場分成多個4人或以下小組作社交聚集的外傭、在行山徑上分成多個4人或以下小組作晨運聚集的街坊，全部都因為抱有共同目的，可被視為一個超出4人的違法群組聚集。這個邏輯是錯的，而且錯得很厲害。

界定群組聚集 有異衡量公眾集會

警方的邏輯錯在哪裏？錯在沒有考慮界定群組聚集的首要準則，不是公安法例下衡量公眾集會的標準，如是否有共同目的、共同組織、共同行動等，這條規例是根據公共衛生法例而訂的，立例目的只有一個，就是控制傳染病，所以界定群組聚集的首要準則是控制傳染風險，受禁群組聚集應是指同一地點上數目多而站得近、傳染風險較高的人群聚集。

舉例來說，在一個大型購物商場裏，有公眾響應網上呼籲，在相同時間聚集了20人在同一樓層的狹小範圍內，站得很近地一齊唱歌叫口號，這確實可能構成超出4人的受禁群組聚集，但如果這20人分成5個4人小組，散落在商場5個不同樓層，彼此保持着充足距離地分部合唱，沒有任何傳染風險，我們按立法意圖應理解為：同一商場內不同地點上的5個合法小型群組聚集。按照這個詮釋，公園內的多個外傭群組，或行山徑上的多個晨運群組，才不會墮入法網。

警方在商場執法時，不理會人際距離和傳染風險，把各個樓層的活動參與者，連同許多路過的、購物的、看熱鬧的街坊，一併視為單一受禁群組聚集的參與者，進行拘查和檢控，這樣詮釋和執行法律，是非常危險的。日後，商場中庭視屏播放宣傳促銷片，或音樂噴泉啟動，吸引市民圍觀，儘管市民自覺保持小群組聚集及社交距離，也會因所謂共同目的而被警方視為違反限聚令，這樣做完全違背了設立限聚令的用意。

其實，規例第10條為上述問題提供了解決方案，該條在「受禁群組聚集」之外，提出了「須解散聚集」，意思是在公眾地方進行的某聚集的參與者，與該地方另一聚集的參與者，距離不足1.5米，而該等聚集參與者總數多於4人，執法者可以要求公眾解散。換言之，規例起草者早就想到，多個合法的小型群組聚集假如移動匯聚一起，可能構成傳染風險，而衡量是否需要解散，準則是客觀科學的，就是參與者之間可否保持1.5米距離。何謂受禁群組聚集，也應參照同樣的科學準則來界定。

警方執法時若願意尊重科學準則，就可以免去許多不必要的爭拗，更加不會淪為選擇性執法，對撐警方的示威團體就容許分成多個4人或以下小組請願，對抗議政府的就把兩個4人小組看成單一聚集而票控，把守護公共衛生的限聚令變成鎮壓示威集會的政治工具。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]