黎恩灝：瘟疫之春 人權嚴冬

第一條道路，就是以打擊「假新聞」之名，縮窄新聞自由和資訊自由。在匈牙利，議會通過《新型冠狀病毒特別法案》，賦予總理歐爾班在緊急狀態下有權「終止憲法」或「憲法法院判例」、終止所有中央和地方選舉和公民投票，直至疫情告終。《特別法案》也修改了匈牙利的刑法，凡妨礙新法執行者，均以「妨礙公務罪」來作量刑參考；如國民公開散布假新聞或不實陳述，更可判1至5年徒刑。雖然《特別法案》列明，當緊急狀態結束時，總理應該把權力交還國會，但法案並沒有明確定義何謂「疫情緊急狀態」結束。可能出現的結果，是佔多數的執政黨和總理將不受監督和掣肘。又如一向在保障人權方面聲名狼藉的菲律賓總統杜特爾特，他以疫情嚴峻為由，得到國會支持通過賦予總統更多緊急權力的法案，明文規定傳播有關武肺假新聞的國民，可被判監兩個月和罰款。

官方發布的疫情信息，難道一定是「真新聞」？記者揭發防疫漏洞、民眾自救而索求充分資訊，是自由社會的基本權利，甚至是保障生存權的條件。盲從缺乏獨立渠道認證的官方資訊，對社會傷害可能更大。倘若尋求真相成為墮入法網的源頭，甚至要鋃鐺入獄的話，只會有助當權者隱瞞疫情，對防疫有害無利。

第二條道路是阻止民眾行使公民政治權利，削弱民眾抵抗政府專政的能力。位處北非的阿爾及利亞，政府以抗疫為由，強制中止自去年一直持續、爭取民主改革的抗議行動。在俄羅斯，反對派發起遊行，反對普京意圖打破總統任期限制；俄羅斯政府旋即以疫情為由實施公眾活動禁令。疫情之下，官方執行保持社交距離的措施，無可厚非。但民眾要保持社交距離，不等於全面剝奪民眾聚集、表達政治訴求的權利。例如近日傳遍網絡的以色列示威，民眾依從社交距離的限制，同時集結抗議政府，兩全其美。但全面禁絕各式示威，明顯是政治打壓多於維護公共衛生。

第三條道路，就是乘人之危，在民眾運動缺席之下，推行有利當權者的法律和政策。在印度，總理穆迪宣布封鎖全國3周後，突然頒布新法，針對穆斯林佔整體多數的查謨（Jammu）和克什米爾（Kashmir）地區，降低印度人成為當地永久居民的門檻。約9個月前，印度單方面取消克什米爾地區的「一國兩制」，引發雙方衝突。後來印度政府又試圖推出貶低穆斯林地位的公民身分法案，激起全國示威浪潮。印度政府在疫情蔓延下推新法，進一步削弱穆斯林在國內的自主和地位；國民本來可以發動遊行集會，由下而上向當權者施壓，但疫情禁令下，群眾無法動員反抗，執政者就可以任意妄為。

第四條道路，是利用監控科技，深化社會控制。無論是有民主法治保障的國家，抑或是有選舉無民主的專制政權，均動用電子追蹤、人臉辨識等新科技，監視民眾有無違反隔離令和社交距離限制。例如韓國政府，以監控錄像、智能手機的位置數據和信用卡消費紀錄來追蹤武肺患者的活動，來作監控社區傳播鏈的依據；而在以色列，國安部門使用本來用作反恐而秘密蒐集的國民手機位置，數據追蹤患者之餘，甚至連經過患者身處地的國民也在監控之列。新加坡政府更研發手機程式，要求國民安裝，當發現新患者，政府就能經手機程式記錄的資訊，找出曾與患者接觸的人。該國官員表示，手機程式不會透露用戶之間身分。然而，國家對所有用戶身分，已經一覽無遺。

疫後公權力若不抽身 只會引來反撲

究竟國家面對醫學不足以制止的疫病，公權力「可以去到幾盡」？早於3月，聯合國的人權專家已發出公開信，呼籲各國切勿以緊急狀態之名，弄權清除異己和使人權捍衛者噤聲；即使國際法容許國家運用緊急權力維護公共衛生，但行使該權力應是必須且合乎比例、亦不構成歧視個別人士或群體，干預人權的手法亦要維持最低度。至4月，聯合國和平集會自由權和結社自由權專員亦在官方網頁撰文，以10項原則，提醒各國採取措施應對大流行時，不應剝奪和平集會與結社的自由（註）。然而，到底有多少國家會依從這些原則，始終是一個疑問。何况現有的人權公約，並無實質制裁辦法對付違反公約的締約國；締約國之間儘管可以投訴對方違約，但成事與否，終需視乎國際政治走勢，而非純粹的法理依據。

當政治大氣候愈來愈反民主自由、官民關係劍拔弩張，我們身處香港，就更難積極樂觀。香港政府強推防疫措施如「限聚令」，藉警察之手打壓維持社交距離的抗議活動和俗稱「黃店」、支持抗爭者的商戶；在4月中高調抓捕15名參與和平集會的民主派人士，又以公共衛生為由禁止五一勞動節的遊行。近日，京港官員多番以「本土恐怖主義」為名，提倡要盡快就國家安全立法。可見港府緊跟專制政權大氣候，只是尚未刑事化「散布假新聞」而已。猶幸去年反修例運動，民眾揭發政府以智能燈柱監控市民的圖謀，否則全城科技監控早已成事。

面對疫情，各國政府伸展緊急權力的長臂到民眾日常生活；在疫情過後，龐大的公權力若不抽身而去，最終只會引來捍衛個人權利和私隱的民眾反撲，社會衝突升溫、公權打壓人權的情况將會更甚。瘟疫之春過後，香港人和世界各國民眾一樣，將踏入人權嚴冬。

註：bit.ly/2z6S1fX

作者是倫敦大學亞非研究學院博士候選人、香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師

[黎恩灝]