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2020年5月5日星期二
袁彌昌
筆陣
筆陣：臨界點上的平衡與出路 ／文：袁彌昌
聞風筆動：泛民九西達初步協議 承諾積極運用否決權 ／文：李先知
戴耀廷：立會否決財政預算案的憲制設計
文理：編好教學內容是專業責任
黎恩灝：瘟疫之春 人權嚴冬
劉進圖：設限聚令為防疫 非為鎮壓
梁美儀：警權高高在上
何靜瑩：京自揭面目 港抗爭須鬥「軟」不鬥「硬」
歐陽五：「真攬炒」正脫去虛偽外衣
筆陣：臨界點上的平衡與出路 ／文：袁彌昌
【明報文章】自反修例風波起，中美關係已成為香港政治的最主導性因素，全局都為兩國角力所泛起的波濤所牽動，任何一方只要不肯面對新現實，拒絕與時並進，隨時都有被事態吞沒的可能。
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筆陣：臨界點上的平衡與出路 ／文：袁彌昌
聞風筆動：泛民九西達初步協議 承諾積極運用否決權 ／文：李先知
戴耀廷：立會否決財政預算案的憲制設計
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