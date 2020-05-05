觀點
袁彌昌

筆陣

筆陣：臨界點上的平衡與出路 ／文：袁彌昌

【明報文章】自反修例風波起，中美關係已成為香港政治的最主導性因素，全局都為兩國角力所泛起的波濤所牽動，任何一方只要不肯面對新現實，拒絕與時並進，隨時都有被事態吞沒的可能。

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