李展鵬：從「包山王」索償案 看法庭對「機械腳」費用索償新指引

普通法地區首宗案例

攀石運動員黎志偉（綽號「包山王」）2011年遇到交通意外不幸引致下肢癱瘓。他入稟法院向涉事司機索償的案件，法庭剛剛頒下判決。在該案件法庭要考慮一個新的索償項目，評估他是否能夠就機器外骨骼（俗稱機械腳）的費用獲得賠償。雖然歐洲法庭曾裁決傷者可獲得機械腳費用的索償，但在行使普通法的地區（包括香港）之前未有法院就此項目作出判決。因此，在黎志偉案件法庭就機械腳費用賠償作出的判決，會成為行使普通法地區的首宗案例。

機械腳是一種穿戴裝置，用來提升穿戴者的生理功能。下肢癱瘓的病人穿戴後可以站立、行走、上樓梯及進行日常生活活動，所以，機械腳本質上是一種醫療輔助設備。在黎志偉案件的判決中，法庭確認，當評估傷者是否能夠就醫療輔助設備的費用獲得賠償時，法庭必須考慮：

（1）該醫療設備對傷者康復或恢復功能的目的而言是否合理必要？

（2）考慮香港現今的生活水平，該醫療設備的費用是否合理？

（3）傷者是否有能力及有效地使用該醫療設備？

提出索償的原告人有舉證責任。因此，要成功就機械腳費用索償，原告人要提出專家意見及其他證據證明機械腳對他康復或恢復功能是合理必要的，及他有能力及有效地使用機械腳。當然，原告人亦要提供市場上可售賣的機械腳的款式及費用，使法庭可評估，在參考香港現今的生活水平後，該費用是否合理。

在黎志偉案件中，被告人反對機械腳的索償，並指有關技術未成熟、有待開發，又聲稱機械腳費用過高，原告人已獲得賠償有站立功能的電動輪椅費用，不應該再就機械腳的費用獲得賠償。

法庭在考慮過雙方提出的證據後，接納專家意見認為機械腳可幫助原告人重拾一定程度的活動能力，亦對原告人的健康有多項好處。此外，法庭亦接納原告人在使用機械腳後，可重新站起來及步行，及他有能力有效地使用機械腳。

對於被告人的反對理由，法庭認為雖然機械腳的技術仍在發展，將來可能有更便宜更輕便效率更高的機械腳，但是法庭不同意有關技術仍未成熟，畢竟機械腳已開發多年，在世界很多地方及香港亦已有售。此外，帶有站立功能的電動輪椅只能讓原告人保持站立的姿勢，但不能讓原告人重拾一定程度的活動能力，和機械腳的功能完全不能相提並論。

事實上，在以往的案例中，法庭曾經一度視電動輪椅為不必要的昂貴奢侈品而拒絕判決賠償，但時移世易，近年法庭已常批准電動輪椅及費用昂費的義肢的賠償。考慮過現今的香港生活水平及現時在香港售賣的機械腳費用後，法庭認為機械腳並非不必要的昂貴奢侈品。法庭認為提供機械腳予原告人能夠使他盡可能地回復到沒有受傷時的狀况，使他能夠有限度地站立及行走，因此法庭批准原告人獲得機械腳費用的賠償。

不過，由於機械腳能幫助原告人重拾有限的活動能力，稍為減輕原告人由於下肢癱瘓所受的痛苦，法庭在批准機械腳費用的賠償後，同時略為調低痛苦、苦楚及失去生活情趣的賠償金額。

隨着科技日新月異，將來可能會不斷有新的科技及醫療設備推出協助傷殘人士康復或恢復其活動能力。法庭就機械腳費用批准賠償的判決顯示，即使以往的案例從來沒有提及或甚至曾經拒絕批准某些科技及醫療設備的費用賠償，法庭亦會以開放的態度，探討對該案件的原告人而言，該科技及醫療設備是否合理必要、費用是否合理及原告人會否有效使用它，並且根據案件當時的社會狀况及發展，及每個案件原告人的個別實際情况，去評估是否批准該項索償項目。

作者是柯伍陳律師事務所保險及意外索償部主管合夥人

[李展鵬]