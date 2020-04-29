林緻茵：監督權的演化

一國兩制的核心問題：管治權爭議

有關「監督權」的討論，其實源於一國兩制的核心問題：基本法規定中央對港直接行使的權力有哪幾項？香港高度自治權又包括哪些？這個問題，各方自回歸以來一直爭論不休，一方面，不少人會引述《中英聯合聲明》第3條第2項，指「港人治港、高度自治」是指除國防和外交以外，其他事務都屬於香港的高度自治範圍。另一種說法是：中央政府對特區直接行使的權力不限於國防和外交，它在多個方面都有重要角色。內地法律學者曾以各種框架整合屬於中央直接行使的權力，指這些權力與國家主權及統一有直接的關係，包括：特區的創制權、對特區的立法權、對特區政府的組織權、宣布非常狀態權、外交事務權、防務權、向特區作出新授權的權力。

回歸前後，內地學者在歸納中央對港權力時，主要是透過分析基本法條文，而基本法中並沒有「監督權」這字眼，加上一國兩制實踐中，未出現引起中央高度關注的事件，故他們未有以此角度概括中央對港的權力。

一國兩制白皮書首次提及「監督權」

「監督權」這說法直至2014年的《一國兩制白皮書》才首次出現。《白皮書》發表時最令港人關注的內容，是中央擁有對港的「全面管治權」。在經歷五區公投、反國教科，以及2014年政改討論的背景下，白皮書最銳意指出的一點是：在《憲法》作為基本法本源、中國實行單一制的大前提下，特區的高度自治權是源自中央授權。為了突顯中央擁有比起「高度自治權」更高的權力，白皮書以「全面管治權」重新概括中央對港行使的權力。對白皮書的作者而言，這既是出於學理需要，也是出於政治需要，避免港人誤以為中央在港除了駐軍和外交之外沒有其他權力。

重申中央在港的廣泛權力外，白皮書第二部分提出了一點：特區是否可以全權決定如何行使中央授予的高度自治權？這就帶出「監督權」的問題：「中央擁有對香港特別行政區的全面管治權，既包括中央直接行使的權力，也包括授權香港特別行政區依法實行高度自治。對於香港特別行政區的高度自治權，中央具有監督權力。」港澳辦2020年4月21日發表的聲明指：「有授權，就有監督」，就是為了重申這一點。

「監督權」具體而言是指什麼？

白皮書共有兩處提及「監督權」，另外提及「監督」的有4處。文件中列出了一些「監督」的例子：（1）「全國人大常委會……對香港特別行政區立法機關制定的法律的監督權」；（2）「國家領導人出席行政長官和政府主要官員就職典禮並監督他們宣誓」（出自「組建香港特別行政區政權機關」這一段）；（3）「全國人大常委會依法行使基本法解釋權是維護『一國兩制』和香港法治的應有之義，既是對特別行政區執行基本法的監督，也是對特別行政區實行高度自治的保障」；（4）「行政長官必須就執行基本法向中央和特別行政區負責。這是體現國家主權的需要，確保治港者主體效忠國家，並使其接受中央政府和香港社會的監督」。

「監督權」如果是指涉這幾項具體權力，對港人來說比較容易接受，因為這些權力對應了基本法的相關條文（第17、43、48、158條），亦訂明由專責的機關（如全國人大常委會）行使。但從「對於香港特別行政區的高度自治權，中央具有監督權力」這個表述方法觀之，監督權有概括性，即整體而言，中央有權監督一國兩制的運作。從兩辦多次聲明中亦可見，除以上基本法條文提及的權力外，「在出現嚴重影響『一國兩制』方針和基本法全面準確實施的情况，出現損害國家和香港根本利益的情况」下，中央便需要明確地行使監督權。

「適時表明立場和態度 依法糾正」

近來兩辦的聲明，對「監督權」又有進一步闡釋：「監督權」是可以交付兩辦行使。但在基本法未有提供相關機制的情况下，兩辦以哪些途徑和工具行使監督權？

港澳辦於4月21日的聲明中，指在一國兩制實施受到嚴重影響的情况下，中央就必須「適時表明立場和態度，並依法加以糾正」。按上文的定義，「監督權」包括監督特區有否「正當」地行使中央授予的高度自治權，包括行政、立法、司法、對外事務權和執行中央授予的「其他權力」；這個立場並非如過去大部分人所理解：特區可以全權行使中央授予的權力。近日兩辦發出數個針對立法會「停擺」的聲明，似乎代表它們已透過「表明立場」來行使監督權。但在表明立場和態度後，如果有關的情况依然沒有改善，兩辦又有何方法確保「監督權」能夠落實？

至於「依法糾正」是什麼意思？依的是什麼法？參考過去宣誓風波，事件是以人大釋法和本地司法制度處理，引用的是基本法和《宣誓及聲明條例》。但過去也有一些處理爭議的方法，是基本法中未有詳盡規定的：2017年的「一地兩檢」爭議，最終是以「人大決定」的方式化解合法性的爭議。但找遍基本法，我們也找不到「人大決定」的明確法律依據。由於基本法沒有提及，「人大決定」在香港的法律地位，當時引起了不少爭議。有內地官員和學者則指「人大決定」的權力是來自憲法，「一地兩檢」安排對香港和內地亦整體上有利，故沒有違反一國兩制方針。在貫徹落實權力的情况下，中央如何以合理、並符合港人期望的依據和形式用權，以減低與香港這一制的衝突，是未來一國兩制實踐的最大挑戰。

作者是香港政策研究所「香港願景」計劃高級研究員

[林緻茵]