甘文鋒：今天的香港議會已容不下中間派

第一是我們作為個人，在香港這個社會是否還可以有較為中間的政見。這點是肯定的，所謂的政治光譜一直以來都沒有明顯分界，是連續的。無論是傳統意義上的「左中右」，還是「保守、中間、基進」、「親中、中立、反中」、「融合、不變、獨立」等等都有一定支持者，而且每個人在不同議題都會不斷游走。舉例來說，你因為生意與內地有聯繫支持經濟融合，雖然在內地有經濟利益卻對中國政權持保留態度而不會親中也不反中，另一方面你也認同右派新自由主義支持小政府，同時又可能在性小眾議題上站在基進立場。

以上是簡單的三分法，一個人在不親中或不反中的情况下，固然在中間有很多可能性，甚或只是親中或反中都可能有很多程度不一樣。我們在不同議題上有不同程度的認同或不認同，這點很正常，亦因此作為個人，香港肯定仍會有中間派的存在。

今天社會只有單一議題：親中反中

但議會卻不然，議會依靠投票產生，香港之前的社會沒有如此對立，每個人可能都會有不同的主要議題。例如一個生意在內地的商人可能更重視兩地經濟融合，一位同性戀者可能最重視哪個候選人支持同性戀，而視寵物為子女的人可能會投票給支持動物警察的政治人物。但今天的社會在上年的反修例運動下，基本上只有單一議題，又或者可以說單一矛盾，就是親中和反中。在這個氛圍下，本來個人最重視的其他議題，已被親中反中的議題所蓋過了。

即使如此，仍有人認為親中及反中的矛盾下，中間派仍有生存空間。這個想法在之前的選舉仍有可能，但今天這個矛盾卻已過了臨界點，如果說雙方還有任何退讓空間，似乎在政治上過分幼稚。如果有人自稱中間派，那不妨去問他︰你支持23條盡快立法嗎？你尊重中央的8．31決定，以此作為香港重開普選討論的基礎嗎？你認同港澳辦及中聯辦對香港管治有監督權力嗎？支持還是不支持，尊重還是不尊重，認同還是不認同，沒有任何中間位，哪有中間派存在的空間？

以上的23條測試、8．31測試，又或者監督權測試，其實任何一個都足以將候選人分成親中及反中，又或者是建制及非建制。如果你回答不支持23條盡快立法，那在親中派眼中就是反中，而不會是中間派，反之亦然。如果今年希望用中間派作為旗號參選的人，應該要想清楚如何回應這類問題。面對即將到來的立法會選舉，我們要明白，今天香港的問題是政治問題，而非民生又或者經濟問題，在政治鬥爭中，中間派是不可能有生存空間的。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[甘文鋒]