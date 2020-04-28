歐陽五：勞動節還是不要「勞動」的好

經過修例風波和新冠肺炎的襲擾，香港市民早已疲憊不堪，勞動節連假應是一家人居家休整的好時機。奈何反對派團體無視政府「限聚令」，甚至在警方明確禁止及反對之後，仍堅稱要組織「五一」集會遊行。須知，病毒無情，在疫情警報尚未解除的當下，組織公眾集會遊行屬「高危活動」，一旦有病毒攜帶者混入，將無異於「攬炒」。

沒什麼比生命安全健康更重要

香港是民主法治的社會，但自去年6月以來，極端示威者打着「民主」的幌子破壞法治，早已威脅到香港的核心價值和市民安危。如今，疫情防控形勢剛趨穩定，「黑衣人」就大有捲土重來之意，實在不得不防。疫情面前，沒有什麼比民眾的生命安全和身體健康更重要，有效防控疫情、盡快恢復秩序、穩步發展經濟才是香港最大的民意。

香港去年錄得近10年來首次GDP負增長，今年又在《全球金融中心指數》報告中丟掉綜合排名前三的寶座，第一季度IPO市場募資總額同比下降三成，各行業指數普遍遠低於盛衰分界線，經濟發展前路可謂荊棘密布。此誠危急存亡之際，有識之士當就恢復秩序、提振經濟建言獻策，而非只顧自身政治利益，不惜挑撥對立情緒、煽動暴力行為。

去年6月至今年1月，警方共處理162宗爆炸品案件；今年僅4月，至日前，警方已破獲6宗汽油彈、土製炸彈案件，炸彈威脅甚至直指「一哥」，本土恐怖主義已現抬頭之勢。尤需警惕的是，青少年涉案數量正持續上升，修例風波至早前為止，參與暴力示威被捕的7000多人中，學生佔四成，今年前兩月被捕青少年數量同比翻倍……屢禁不止的暴力行為更讓大學這個「社會的良心」蒙羞，且不論中大、理大、城大等多所大專院校修復費用所需動輒數億港幣，如何挽回學生、家長和社會的信任，重振數十年、上百年才建立起的聲譽，更是難上加難。如果放任暴力思想繼續荼毒下一代，香港未來將不堪設想。

用法律消滅暴力病毒的溫牀

開放和包容誠然是香港的「金字招牌」，但「從心所欲」的前提是「不逾矩」。個別法律界專業人士從「佔中」時期宣揚「違法達義」，到今次直呼「被捕光榮」「坐監驕傲」，實質就是將違法暴力行為一再「浪漫化」和「英雄化」，既有損香港法治精神，更誤導青年，如不及時依法懲治，貽害恐深。

此番疫情對國際大環境造成諸多深遠影響，處於全球化最前沿的香港今已行至風口浪尖，「船員」只有端正心態、明確目標、齊心划槳才可能行穩致遠。這便需要港人圍繞「一國兩制」這個最大公約數，專注發展、抵制暴力、拒絕「攬炒」。

在這場疫情中，各個國家和地區比併的不是誰最後「倒下」，而是誰最先「站起」。在這個爬坡過坎的艱難過程中，香港要「企定」進而再出發，就應妥善利用疫情趨穩的窗口期，重建秩序、維護法治，在用科學應對新冠病毒的同時，用法律消滅暴力病毒的溫牀，努力實現大「疫」之後的大「治」。唯此，香港方能在全球「後疫情時代」立於不敗之地。

作者是時事評論員

[歐陽五]