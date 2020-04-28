梁美儀：假如法官不再政治中立

郭官在判決中，處處流露對被告同情之心，形容原職導遊的行兇者，持刀原意只為清理文宣，並非預謀斬人。郭官同意被告將失控情緒歸咎於社運是合理，甚至形容在運動期間，大量戴口罩的黑衣人，聯群結黨堵路，猶如一支軍隊，毆打不同政見者。郭官相信，如沒發生社運，被告是不會犯案。他又稱讚被告願意接受懲罰令傷者釋懷，有「高尚情操」。

判辭展現個人政治主張 損法庭尊嚴

郭官的判辭，難免令人想起兩年多前，上訴庭副庭長楊振權在改判佔中「雙學三子」入獄時，一段同樣引起爭議的判辭：「香港社會近年瀰漫一股歪風，有人以追求其心目中的理想或自由行使法律賦予的權力為藉口而肆意作出違法的行為。有人，包括一些有識之士，鼓吹『違法達義』的口號、鼓勵他人犯法。」

每當法官有爭議判決之時，大家都會說，法官也是人，他們同樣在香港生活，他們一樣會有個人看法及政治主張。然而，社會期望法官在審理案件時，可以摒棄個人主張，按法律判案，但如一而再有法官在處理一些政治敏感案件時，沒有充分考慮外界對法官中立超然的期望，而在判辭中展現個人的政治主張或看法，無可避免有損法庭的尊嚴，以及外界對公正判決的信任。如果類似情况出現愈來愈多的話，香港一直守護的司法獨立，是有可能被撼動的。動這最後一根稻草，後果不堪設想。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]