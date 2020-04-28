吳敏兒：民主運動的更新──工會戰線

「反送中」抗暴運動發展至今，衍生出以政治罷工為主線的新工會浪潮。在一場充滿政治色彩的醫護罷工之後，應付這場經濟低潮所帶來的挑戰，可以說是「時代抗疫」的第二個戰場。工會在當中了解到，香港人的生活與權利，都是建立在浮沙上的假象。當災難出現，政府懶理，資本逃逸，平民手上可以反制的武器可以說少之又少。

一方面，打工仔女在面對僱主強加的政策，發現「勞工法例」實際上給予零保障，即使實際的工作量不減，「八折出糧」仍然是「肉隨砧板上」；另一方面，政府漠視一切工會訴求，無論撥出幾個百億，仍是將公帑不帶條件地輸送給財團。

各行業的工會都分別發出了他們的呼聲，爭取更佳的失業保障有之，爭取武漢肺炎列入職業病保障有之。然而，儘管只是一般的民生政策訴求，既然與既得利益的板塊出現衝突，政府自是置之不理。

與此同時，疫情未止，中共對香港人進一步清算已經展開。中聯辦、港澳辦突然「宣布」自外於《基本法》22條，起勢攻擊民主派、郭榮鏗，干預立法會運作。中共研判現在已經是制止港人抗爭的「最後一戰」，香港人必須企穩迎戰。

政治與社會權利皆喪

抗暴運動揭示了香港「法治已死」，代表中共的「暴警」為所欲為，已超越法律管控的範圍，而政府仍倚之重之；緊接而來的武漢肺炎，則弔詭地進一步揭示出社會制度的缺陷：在基本法「保障」的「資本主義制度」之下，香港人連基本經濟和社會權利也沒有。

香港的民主運動一向偏重政治權利，而少有社經權利的討論。然而，假如我們不去探討社經的方向，一個持續而有韌力的民主運動，根本無從談起。香港的自主權之所以喪落，其中一個原因是各行各業早被「紅色勢力」滲透，而商界與政權勾結，一方面散播「市場至上論」，視之為不可動搖的神聖原則，繼而為政府卸責鳴鑼開道；另一方面，香港的產業與規劃早已「送中」，產業發展的分工和土地規劃的主導權，均已落在中央「大灣區」發展的旗下。普羅大眾被迫忍受自己的工作成果奉獻給大灣區的政治計劃，而「滴漏」到中下階層的利益自是少之又少，更不要說在一個不民主的政體下，爭取更好的社會保障了。此刻，政府坐擁萬億儲備，靜待日後的大白象基建上馬，將儲備「送中」之餘，又可以宣布「創造就業提振經濟」；財團利用香港落後的勞工法例，大手裁員或放員工無薪假渡過難關，然而在整體市場蕭條的情况下，財團生意雖蝕，但「大市」如此，也未必算「炒」。市况低落的成本，統統落在難以抵受危機的普羅大眾和中小企業。

香港人自立自強的願景

我們今日需要思考的，是在抗暴運動之下，民主運動需要怎樣的更新？政治上，民主派提出「35+議會過半」的目標，現已遭到中共的迅速反制。現在中共給出的回應，無異於接管香港──中聯辦「名正言順」干預香港管治，對立法會運作「說三道四」，而新一輪的政治任命，亦顯示中共要全方位清算參加抗爭的香港人。

「工會戰線」為我們打開了理解香港的另一個維度。當香港人在警暴之中理解到自身與中共的（零和）關係，工會戰線則為各行各業的權力關係揭盅。「滲透香港」的工程，在政黨、在社區，同樣也在職場、在產業。於是，工會戰線無可避免要開拓出抵抗親中收成期的面向，我們要奪回的，不單是普選當中的一人一票，還有香港產業方向的未來，一個着重世代平等、公義分配、「不送中」的產業理想── 一個香港人自立自強的願景。

工會戰線在過去幾個月以來，由爭取封關到爭取失業者權利，一直與港人同行。至今，兩輪的防疫基金基本上沒有回應各式勞工的訴求，千億計的公帑，幾近無條件地輸送給財團，打工者只能祈望僱主「大發慈悲」，分多一點給他們。無論是醫護罷工還是各工會的民生訴求，政府一概置之不理。配合中共近日的政治清算，顯而易見，無論是民主還是民生訴求，政府都沒有打算「解決問題」，只會「解決提出問題的人」。

無論中共想香港人「重回和諧」，還是香港人想中共「重回懷柔」，都已完全無可能。香港前路未卜，我們現在可以做的，是準備面對「攬炒」之後的局勢。武漢肺炎在全世界大流行，勢將加速各國減少對中國的依賴。在過去5年，中國作為「世界工廠」的角色已漸漸變淡；武漢肺炎一「疫」之後，各國絕不會那麼輕易「重投」中國市場，而是加速在其他國家的投資發展。而香港人亦再沒有像SARS之後有CEPA（《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》）那樣的選項。繼之，一個順應減少對中依賴、拒絕港人勞動成果「送中」的方向，必然是未來民主運動的一環。

加深社區結連 發展國際戰線

我們必須與民主派同行，與郭榮鏗議員一起迎接這場硬仗。不屈的港人亦應加入工會，面對中共的進逼，工會只能靠人數展示實力，一方面工會與黃色經濟圈、社區的結連可以加深，互為合作，長遠發展成良心生活圈；同時，工會發展它的國際戰線，向自由世界的工會陣營爭取支持，並繼續積聚力量，為下一波升級「和理非」抗爭做好準備。

香港人，睇路！

作者是職工盟主席

[吳敏兒]