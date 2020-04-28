劉進圖：法官不慎言 損法治聲譽

法官也是常人，可以有自己的政治觀點與立場，不論是同情社運或厭惡社運，但當披上法官袍、步入法庭審案，就要放下自己的觀點、立場、情緒、意識形態，客觀地審視涉案的證據，以及相關的法律準則與先例，作出令公眾信服的裁決，不能夠把自己對某項社會運動的觀點和情緒，藉判辭宣泄出來，這樣會令公眾認為判決不客觀公正，質疑法官憑政治見解斷案，司法公義就無法彰顯，司法聲譽就會受損。

其次，連儂牆傷人案中3名受害人只是和持刀被告理論，沒有出言辱罵，沒有故意挑釁，更沒有使用武力；被告人先折返家取兩把利刀，然後返回現場行兇，法官竟然說他沒有預謀犯案，持兩刀折返純為清理牆上張貼物，是受到言語刺激才情緒失常犯案，這說法明顯違背常理，也不符合案情事實，這種倒果為因怪罪受害人的判語，是對3名受害人的嚴重冒犯和二次傷害，至於把惡意傷人的被告形容為情操高尚、滿身鮮血的受害者，更是顛倒黑白、是非不分、屈枉公理。

其三，這篇充滿政治偏見的判辭，在香港司法正遭遇巨大政治考驗的時候出現，客觀效果是令愛國陣營對法官有更大的政治訴求，希望每個法官都像郭偉健那樣，擺明車馬仇視社運，公然偏幫親建制反社運人士，司法機構若不嚴肅看待，就會有愈來愈多法官像郭偉健那樣，把法庭判辭變成政治宣言，甚或藉此向當權者示好獻媚，司法公正之名將蕩然無存。

司法機構應予訓誡 禁審涉社運案件

這宗案件的量刑是以6年為起點，由於被告認罪，免受害人承受庭審壓力，按慣例獲扣減三分之一刑期，變成入獄4年，郭偉健基於被告人的個人因素，只是額外扣減3個月，最終量刑為3年9個月，和區域法院過去的惡意傷人案量刑比較，不算嚴重偏離，律政司很可能不上訴，被告人更加不會上訴。這樣，上級法院就失去了藉上訴審訊及裁決糾正郭偉健的機會。為免公眾誤會司法機構，以為司法機構同意或默許郭偉健如此倒行逆施，首席法官應訓誡郭偉健，並禁止他再參與涉及社運的案件，以此挽回公眾對法院的信任。

（作者聲明：此案其中一位受害人為記者，她其後轉職至筆者任職的傳媒機構）

作者是資深傳媒人

[劉進圖]