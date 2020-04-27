方金平：「自古以來」中國法律條文的彈性演繹：古代律文、《基本法》與中聯辦

寫得含糊 方便當局處理問題

自古以來，中國法律都由上而下制定及頒行，用於規範下屬而不在約束當權者本身。因此法律條文許多部分寫得相當含糊，以保留技術上彈性方便執政當局演繹或擴大條文適用範圍來處理問題。以奠基中國古代法制的唐代為例，立法機關即京師朝廷。皇帝與廷臣發布律令，一經頒下帝國子民即需遵守，難有異議。唐代律文中也見種種將條文寫得空泛含糊之處。例如為保障國家安全，唐律有不得泄露國家機密條款，謂「諸漏泄大事應密者，絞」，係可判繯首死刑的嚴重罪行。然而什麼是「大事應密者」？律文略有註解指「大事，謂潛謀討襲及收捕謀叛之類」，即關於山賊討伐或有人謀反消息等等。此等情報應向官府密告而不得在民間散布以影響民心及官方部署。但這兩種並不是「大事」的全部，條文就有「之類」一詞，以概括沒列舉的狀况，需要時官府可自行裁斷擴大國家機密的意涵來應用條文。唐律以至及後的明清法律中，這種「之類」用法不勝枚舉，由叛國到民間婚姻相關條文都可見，皆為官府的方便而設。更有甚者，自唐至清律當中還有所謂「不應為」條，即在律文訂明罪行以外，若官府發現任何其覺得「理不應為」的行宜，都可懲治，可謂授予執政當局無止境彈性空間管控百姓。

「其他事項」與「之類」

時至今日，雖帝制已成歷史，但中國權力格局還沒根本改變，法制仍是自上而下頒行。作為立法機關的全國人民代表大會，亦由黨中央絕對控制，並不是現代政制中可挑戰執政當局的國會。此背景下，中國現今法律條文寫法也如同過去帝制時代，為方便執政當局而充滿演繹空間，有關中聯辦規條亦是如此。2000年中國國務院對香港發布的國函《國務院關於更改新華通訊社香港分社、澳門分社名稱問題的通知》於指出日後中聯辦法定職能時表示，該辦的權責除卻聯繫外交部駐港公署與駐港解放軍，及協助大陸部門管理在港中資機構等等之外，還包括「承辦中央人民政府交辦的其他事項」，即與古代律文中的「之類」一樣，為其提供充分制度彈性與便利來擴大職能。無論是大眾港人此前鮮有所聞、對本港施政的「監督權」之外，未來有任何中央新授的任務與職權，自然都是「依法辦事」。

與此便宜行事的法律精神一脈相承的，即是中聯辦與基本法22條關係的問題。雖然政府直至日前還認為該辦是承該條所設立，但建制陣營當中早有不同聲音。2016年，大陸方面屢為基本法解說官方觀點的學者宋小莊就在香港《大公報》撰文指出，中聯辦並不是22條之下機關。其代表「中央」本身，而不是「中央人民政府所屬各部門」。另正如各方已提到，2018年，立法會前主席曾鈺成在其「香港願景計劃」研究報告亦提出類似說法。無論如何，中聯辦職能及其基本法的歸屬問題，在香港主權移交以來北京一直沒說明，連港府理解都與該辦有衝突，說明這一點是基本法當中相當的模糊地帶。到底這如何造成，也許只能待來日各政府檔案或紀錄的披露解封方能清楚。不過從大歷史的角度而言，恐怕亦不脫帝制時代以來，中央官府希望保留其執政方便與彈性，而刻意留下條文演繹空間的慣性：在過去，當香港新歸北京管治之際，為安撫港人及國際情緒，儘管不將其說清，也可能當局最初對於該辦在基本法的歸屬都未有確切及一致的想法。到最近經過種種政治衝突與考慮之後，為宣示對港控制，就如此來演繹法規。事實上，據資深時事評論員劉銳紹2015年撰文憶述，基本法草擬的時候，時任港澳辦副主任李後曾對其表示，中央的起草精神是「宜鬆不宜緊」，「為中央日後有需要解釋基本法時，預留更大的空間」，仍然暗合傳統以來法律運用的傾向。

香港講究條文細緻規範 清晰權責

總言之，當前中聯辦的取態其來有自，甚至可追溯至古代中國法律的習慣。如是者，今日之舉大家不應訝異，而未來中央也許會再對法律作類似便宜演繹以配合其需要，港人該有相應的覺悟。不過，今日港人一般信賴權力分立的價值與制度，難以接受執政當局可以透過彈性演繹法律條文來收放權力。而香港作為普通法區，更是講究法律條文的細緻規範，以求清晰規範各方權責。法庭雖亦考慮立法原意，但堅持不應作出超乎條文用語所能承載的解釋及演繹，否則社會各方將對遵行法規感覺無所適從。這種價值差距其實兩地都彼此明白，方需要「一國兩制」作居中平衡。當年鄧小平的中共中央也許希望日後隨着中國大陸的發展而拉近彼此的距離，然而實際卻事與願違，在過去20年間並不見彌合，近年反益發見嚴重衝突。而無論中聯辦立意如何，其關於基本法地位的宣示，都將兩地對法律與制度的價值分歧毫不含糊亦毫不退讓地在枱面攤開，客觀後果恐怕只會激發起港人更大的反抗，雖然北京可能已不再介意。

作者是澳洲國立大學亞太學院博士候選人

[方金平]