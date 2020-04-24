思路研究會：加強全球合作 保障生化安全

加強信息交流 提升P4管理

基於自身利益的考量，各國關於高危病原體方面的研究信息非常不透明，給了外界想像和發揮的空間。比如去年7月，就發生過有屬於P4級生物實驗室突然因安全事故關閉，但具體原因無從查究。事實上，高等級生物實驗室病毒泄漏，的確會造成災難性後果。上世紀70年代，前蘇聯斯維爾德洛夫斯克市一生物武器基地發生爆炸，造成肺炭疽流行，據報直接死亡千餘人，並造成該地區疫病流行達10年（註1）。此事如發生在當今人員交往頻密的時代，後果不堪設想。

P4實驗室是最高安全等級的生物實驗室，是研究最高危病原體、研發疫苗、應對生化襲擊等問題的重要機構，對於提升公眾健康水平、控制傳染病，以及維護國家生物安全等方面有重要意義。近年來，P4實驗室快速增長，全球已建成50餘間（註2）。其中一個主要原因，正是為應對「9．11」後屢屢出現的炭疽郵包事件。正是因其危險性，保證安全尤為重要。《中華人民共和國生物安全法（草案）》中還專門提到實驗室生物安全的相關內容（註3）。

事實上，P4實驗室管理及安全措施的複雜程度遠超外界認知，但仍然無法保證安全。近年全球各地P4實驗室爆炸，或工作人員意外感染等有可能造成高危病原體泄露的情况，時有發生。此外，若出現實驗室遭恐襲或病毒被盜等情况，同樣會造成災難性後果。雖然目前各國從資源投入、立法等方面加強對P4實驗室的安全管理，但很大程度上仍屬各自閉門研究。未來，擁有高等級生物實驗室的國家，應在實驗室建設、安全管理方面加強交流、合作；保持密切溝通，建立信息共享機制，以及危機管控應急合作機制，既能夠相互分享經驗，共同提升實驗室安全管理水平；也能夠及時通報實驗室病毒泄漏、意外感染、病毒失竊等事故，其他地區及時做好防控，同時給予必要的協助，做好共同應對。

生物武器因製造成本低，殺傷有生力量效果明顯，歷史上多次在戰爭中被使用。二戰期間，德、日、蘇、英、美等國家均曾研製過生物武器。

放棄利己心態 共遏生物武器

制止生物武器的研究及擴散是全球面臨的重大挑戰之一。聯合國於1970年代開始推行《禁止生物武器公約》，至今締約國已達180餘個，但不能排除仍有部分國家藉機發展生物武器。因此，締約國普遍都主張全面加強公約，包括建立有效的核查機制等，但也遇上阻力。

事實上，由於沒有有效的核查機制，加上生化研究屬於各國的高度機密，所以容易引起國家之間相互猜疑。應對生化襲擊尤其是生物恐怖活動，是各國生物研究的重要部分，若感到本國生物安全遭威脅，只能自身進行研究以作應對。由於各國爭相開展高危病原體研究，各種信息又不透明，令病毒爆發的安全威脅時刻籠罩在全球上空。所以，各國有必要一定程度上放棄利己心態，增強合作，及時披露、通報高危病原體研究的進展，提升生物研究的信息透明度，共同遏制生物武器的研發，同時共同應對生物安全威脅。

各國須同擔責 勿造隔閡掀仇恨

此次新冠肺炎疫情，突顯出全球加強合作，維護生物安全的必要性和緊迫性，切不可因為疫情爆發而加深隔膜，掀起仇視。近年來，高度危險的新型病毒不斷出現，歷史的經驗教訓顯示，不論是什麼來源，一旦病毒爆發，其嚴重後果將由全人類共同承受。對此，各國需要共同承擔起責任，在高等級生物實驗管理、高危病原體管控、限制生物武器等方面加強合作，加強溝通，增加信息透明度，避免災難發生。

註1：bit.ly/2XXCeKH

註2：bit.ly/3528VIy

註3：bit.ly/2KowqC3

[思路研究會]