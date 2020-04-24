白彤東：對野味、中華文化、理想政治的再反思

引進傳染源 吃野味只是一個因素

就吃野味的問題，我不知道鄭教授從哪裏讀出來我支持吃野味。我的文章關心的是流行病爆發，而不是生物多樣性問題。在前一點上，吃野味的真正危害在於引進新的傳染源。但這只是一個因素。如果世界上只有幾個因紐特人或者有錢人去北極獵殺了兩頭北極熊，這不會造成流行病爆發，也不會造成對生物多樣性的危害。現在的問題是大量的中產階級依然延續了他們貧窮時的生活習慣，或者希望享受以前極少數有錢人的生活。這兩個因素（吃野味和中產階級興起造成的大量要求）結合在一起，才成為流行病爆發和生物多樣性受破壞的充分原因。只泛泛地抨擊吃野味，沒有看到問題的全部。近50年的各種流行病，沙士和新冠也許與吃野味相關，但是，瘋牛病與2009年的H1N1的起源是牲畜與家禽，由蚊子傳播的寨卡病毒與由蜱蟲所傳播的萊姆病更與人類吃什麼沒關係。所有這些問題背後的共同原因，是全球中產階級崛起後產生的物質需要，使得我們改變了農耕時代的生活方式。家禽家畜工業式餵養，「野味」的大量捕殺和人工餵養，以及為了滿足富裕起來的人民的需要，人類大面積「拓荒」以及旅遊導致動植物生存環境被侵害，所有這些，都是導致流行病的興起以及生物多樣性破壞的原因。中國大陸近40年的經濟崛起，公共管理措施沒有跟上，為這些問題做出了重大「貢獻」。但人類面對的這些問題，與我們所有人的生活方式有關，不是禁止野味、叫一聲「中國病毒」就可以解決的。後一種做法，因為其無知與偏狹，甚至會導致人類重蹈覆轍。

基於儒家思想的混合政體

這次疫情，中國大陸因為封嘴而付出慘重代價，無可爭議。但是很多民主國家也沒有做得很好。有人就因而批評自由民主體制。我的文章的核心論點之一，是為自由民主制度中的自由與法治辯護，指出這一體制的問題來自於其一人一票的民主體制。對此，鄭教授說「不知道民主選舉有何可議」，並指出第三世界很多國家，通過選舉，把貪腐領導人趕下台，改善經濟民生。鄭教授這一論斷，已經被太多的經驗事實、西方的政治學研究與理論分析所否定，這才是無可爭議的。在我的英文著作Against Political Equality: The Confucian Case裏面，我給出了4個原因，解釋為什麼一人一票的選舉會導致一些根本政治問題。對此，一個標準的回應是邱吉爾式的，即民主雖然有問題，但其他政治模式更糟糕。但我們真的考察了所有其他可能的模式了嗎？在我的新著裏面，我提出了基於儒家思想的混合政體。這一政體的前提，是自由與法治。就儒家如何能夠兼容自由與法治的問題，從我上月明報文章下篇裏對儒家如何支持言論自由的論證，讀者可見一隅。在自由法治的基礎上，孟子講「天聽自我民聽」，這明顯不是鄭教授所說的君權神授的思想。政權的合法性最終來自於人民的感受，這一感受可以通過一人一票的方式表達出來。但是，因為我書中提到的一人一票的4個根本問題，所以人民往往在決策上，做出錯誤和有害的判斷。對此，我們希望增加孟子所講的「大人」的參與。一種可能的制度操作，就是在兩院制的立法機構裏面，讓上議院由愛民且有能力的精英構成。至於如何選拔這樣的精英，我在我的書裏給出了3種具體操作方式。這3種方式雖然都是從儒家的一些想法出發，但是我在書中也指出，在現實世界裏面最接近我的設計的，是排除了奴隸制與男女不平等之外的美國初期的政治模式。比如，當時美國的參議員和總統都是由州議員和選舉人間接選舉產生，其原因是聯邦黨人對民眾能力的懷疑。從這種相通性，我們也可以看到，儒家思想是一套普世的價值，並非中國人獨有。孔孟從來沒有覺得他們的理念是為魯人或鄒人設計的，而是為所有的「華夏」，甚至是希望成為華夏的「蠻夷」設計的。

「華夏」非種族意義中國人 而是文明人

這裏就牽涉到鄭教授對我文章批評的另一個問題，即他認為我說的尊王攘夷是排斥西方。但是，孔孟所講的「華夏」並非指種族意義上的中國人，而是文明人。清末儒者郭嵩燾出使英國，覺得那裏才像三代之治，而清末的中國像蠻夷。他的說法正確與否不說，但他背後的夷夏之別，我是認同的。我講的尊王攘夷，就是能夠盡到維護人類共同生存和文明的負責任的大國或者大國聯盟，能如齊桓公「九合諸侯，不以兵車」那樣，維護普世意義上的天下秩序與人類文明。這是我在英文新著裏提到的儒家的新天下體系的一個重要部分。

我自認為是同情傳統中國的政治理論學者，而我以上的規範建構與當今世界的現實都有很大差距，因此筆者對中國與西方都有批評。但這引起了中、西、左、右不同陣營從不同方向共同的辱罵與遏制。但如鄭教授所說，中庸的儒者，歷史上命運多舛。因此，被左右中西共憤，也算是知其不可而為之的儒者應有的歸宿。

作者是復旦大學哲學學院教授

[白彤東]